Nejrazantněji se podle ní do díla vrhl Albert Čuba, principál Divadla Mír, který si na módu evidentně potrpí nejvíc. Ale i když to tak zpočátku vůbec nevypadalo, nakonec se všem čtyřem modelům se podařilo nashromáždit potřebné oblečení podle vlastního stylu a mohlo se jít fotit.

Každému obrazu pak příslušel vlastní soundtrack pro uvolněnější náladu sestavený z oldschool hitů Marie Rottrové, Václava Neckáře, Hany Zagorové a spol. A dokonce zazněla i legendární znělka k seriálu Pobřežní hlídka!

A jak hodnotí svůj vztah k módě samotní tygři?

Albert Čuba

„V rámci Moravskoslezského kraje platím za to, čemu se odborně říká ‚trendsetter‘. U nás nejsou redakce módních časopisů, takže můj instagramový účet slouží lidem od nás, kteří se o módu alespoň trochu zajímají a chtějí inspiraci. Problém nastane, když s takovým outfitem vylezete mimo Ostravu… Můžete pak působit i jako debil! V Ostravě je totiž leccos odpuštěno, například kombinace latexu a hedvábí. V takovém duchu se snažím s módou pracovat, aktuálně se mi líbí retro styl 90. let, čekám, až do něj Ostraváci dozrají a začnu ho nosit víc. Plísňáče, prestižky, to je moje! Ani pózování před fotografem mi není cizí. Málo se taky ví, že jsem se mezi 16 a 19 lety živil jako fotomodel! Bylo to v době, kdy jsem hodně posilovat a dělal bojová umění, měl jsem vysekanou postavu. Pracoval jsem pro takové luxusní módní časopisy, které u nás ani neznáme, protože na ně česká společnost zatím není připravena…“

Štěpán Kozub

„Fandím všem, koho móda zajímá, já však zůstávám v postoji, že upřednostňuji pohodlí před stylem. Líbí se mi, když se někdo umí pěkně obléknout, ale otázka dnes je: „Co to vlastně znamená?“ Nejradši bych byl, aby si každý nosil, co chce! Svůj styl bych popsal jako ležérní eleganci. Objevil jsem dnes při focení krásné staré vysoké kožené boty, mají patinu, možná v nich dnes i odejdu! Na pózování moc nejsem, ale dnes mi ulehčilo situaci, že jsem si mohl oblečení zvolit sám a nikdo mě do ničeho nenutil.“

Robin Ferro

„Jsem módní analfabet, ale můj postoj k módě se pořád zlepšuje i díky mé manželce, která se v ní skvěle vyzná. Věnuje se totiž burlesce a vytváří si na ni sama kostýmy. Díváme se společně na show RuPaul Drag Race, což zbožňujeme! Rád nosím černé košile a černé kalhoty, černé sametové sako. A z letnějších outfitů mám oblíbené karťasy a vzdušná trika. Dneska jsem si vyzkoušel z legrace různé styly, bavilo mě to, a dokonce bych si i vybral ten letní styling ve stylu lázeňského povaleče.“

Vladimír Polák

„Můj módní styl? Nikdy jsem žádný neměl… Když už se na mně vše rozpadalo, nutili mě jít si koupit něco nového. Pamatuji si na jedno velice důležité rande. V té době jsem žil asi půl roku sám a neměl už v zásobě nic čistého. Vzal jsem si tedy indiánské mokasínky a kalhoty, které mi byly dost malé. Řekl jsem si, že když si přes ně vezmu havajskou košili, nedostatky zakryju. Když jsem pak šel vyzvednout dotyčnou k ní domů, zvolala na své sestry a matku: „Pojďte se na něj podívat, já s ním nikam nejdu!“ Jak říkám, pro mě je návštěva obchodů s oblečením obtížná a děsivá, ale díky vám jsem si to dnes užil. Ono je to se mnou těžké, jsem odborník na diety a lítá mi nahoru a dolů dvacet kilo. V šatníku mám tři velikosti, až tak daleko jsem to kvůli jojo efektu dopracoval!“

