Zatímco do obchodů začínají teprve pronikat první jarní kolekce, módní návrháři a odborníci na módu v těchto dnech řeší, co se bude nosit letos na podzim. Únor totiž patří čtyřem nejdůležitějším týdnům módy.

Světový týden módy v Londýně 2024 ukázal, jaké letos budou trendy. | Foto: ČTK

Zraky všech milovníků stylového oblečení se v těchto dnech upírají ke čtyřem metropolím. New York, Londýn, Milán a Paříž totiž právě v současnosti hostí nejprestižnější světové týdny módy. Návrháři na nich za přítomnosti hollywoodských hvězd představují kolekce pro letošní podzim a zimu.

Podle toho, co zatím modelky vynesly v New Yorku a Londýně, bude toto období patřit kožešinám, velkým opaskům, korzetům či koženým rukavicím.

Prohlédněte si i průvodce plesovou módou pro rok 2024:

V čem ženy v této sezoně zazáří na plesech: Flitry, růžová i objemné sukně

Jak uvádí The Council of Fashion Designers of America (CFDA), londýnský týden módy skončil 20. února, po něm se odborníci, novináři a influenceři přemístili za přehlídkami v termínu od 20. do 26. února do Milána a přelom února a března bude patřit akcím v Paříži.

Podle magazínu Tribute to_ v New Yorku své modely předvedly například značky Tommy Hilfiger, Proenza Schouler, Altuzarra, Carolina Herrera, Coach, Gabriela Hearst či Michael Kors. V Londýně pozvaní hosté spatřili oděvy značek Erdem, Simone Rocha, nebo JW Anderson. V Miláně se odehrají přehlídky domů Fendi, Roberto Cavalli, Prada, Tom Ford, Gucci, Versace, Ferragamo či Giorgio Armani.

A vrcholem již klasicky bývá pařížský týden módy, kdy své show předvedou mimo jiné velké a nejslavnější módní domy jako Dior, Saint Laurent, Balmain, Chloé, Schiaparelli, Chanel a Louis Vuitton.

Kožešiny a korzety

Dění na molech v New Yorku se tentokrát obešlo bez snahy návrhářů šokovat. „Když návrháři a značky v New Yorku předváděli své kolekce podzim/zima 2024, přiklonili se k tomu, co dělá oblečení krásné. Nesnažili se překračovat hranice. Na podzim očekávejte návrat velkých opasků, kožešiny (umělé i pravé) ve všech délkách a barvách, korzety a rukavice z kůže či tylu,“ zhodnotil třeba magazín USA Today.

Například značka L'Agence se ve své kolekci přiklonila k trendu "mob wife", který se nyní šíří sociálními sítěmi, byť z něj odborníci nejsou nadšeni. Modelky předvedly modely, které by ráda do svého šatníku přijala každá mafiánská manželka, což je význam názvu této estetiky.

Inspirujte se róbami z loňských Oscarů:

Móda z Oscarů 2023: Dominovaly odstíny bílé, Rihanna vystavila těhotenské břicho

Podle webu Fashion Dive se i do podzimu přenesou určité trendy z tohoto jara a léta. „Z barev budou dál dominovat červená, bílá a černá, obleková móda. Začne se ale objevovat i něco nového, protože někteří návrháři si pohráli s proporcemi, zdobením a nostalgií, zatímco jiní šli ještě dále a ukázali šaty se spodničkami, kruhovými sukněmi. Vrátí se boty bez podpatku, ve stylu Mary Jane a svou přítomnost opět daly najevo minisukně,“ napsal portál. Do módy se například vrátí velmi femininní vzhled.

Zdroj: Youtube

Bez šátku ani krok

Podle magazínu Vogue se k určité míře dramatu uchýlili návrháři v New Yorku i co se týče líčení a účesů. „Rozmazaný make-up a rozcuchané vlasy se spojily s výraznýma očima do krásných momentů, které byly retro, realistické a nápadné bez námahy,“ zmínil nejoceňovanější módní časopis.

Zdroj: Youtube

Na podzim tedy neudělají chybu ženy, které si dopřejí zapletené copy, výrazné líčení očí, účes takzvaného mokrého vzhledu nebo si do vlasů zavážou šátek.