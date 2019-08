Z průzkumu finanční společnosti Provident vyplývá, že šetření touto životodárnou tekutinou si ještě stále mnoho lidí nevzalo za své. Například čištění zubů či mydlení ve sprše se zapnutým kohoutkem je u poloviny dotázaných běžnou praxí.

Vana, sprcha, myčka

Tedy ne že by šetření vodou nebylo v domácnostech téma, ale ne všechny metody jsou efektivní, ba naopak, někdy jsou nesmyslné. „Až dvanáct procent lidí šetří kohoutkovou vodu tím, že kupují vodu balenou. Ve skupině lidé s měsíčním příjmem do 20 tisíc korun takto postupuje každý pátý respondent,“ říká Tomáš Černý, analytik společnosti Provident.

Tzv. stolní voda totiž není nic jiného než voda kohoutková, naplněná ovšem do láhví z umělé hmoty. A dále – dvě třetiny dotázaných uvádějí, že kvůli úspoře vody se místo koupání sprchují. To je z hlediska spotřeby správné, pokud se člověk sprchuje krátce a vodu při mydlení vypíná. Jenže až 44 procent procent dotázaných to při sprchování ani čistění zubů vůbec nedělá. Pouhé upřednostnění sprchy před vanou tedy problém neodstraňuje.

V kuchyních pak české rodiny už myčku nádobí mají ve čtyřech z deseti případů. Jenže, ruku na srdce, zapínají ji i tehdy, když je poloprázdná. „V porovnání s mytím pod tekoucím kohoutkem tento moderní pomocník v domácnosti ušetří asi deset litrů vody za jeden cyklus. Za rok je to tedy úctyhodných 3650 litrů, za předpokladu, že by hospodyně zapínala myčku každý den,“ uvádí Tomáš Černý.

Méně pít i vařit?

V anketě Providentu se vyskytly i úsměvné momenty. Tři procenta účastníků průzkumu uvedly, že s cílem ušetřit vodu i náklady na ni se méně myjí. Jedno procento pak omezuje spotřebu tím, že méně pije i vaří.

Pochopitelně, otázka dostatku vody není problémem vnitrostátním, nýbrž mezinárodním a vpravdě civilizačním. Ovšem dříve, než začneme používat tato velká slova, je dobré zamyslet se nad vlastními návyky.