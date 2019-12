Podle Filipa Zavřela (na fotografii), který v této bance vede oddělení každodenních služeb, chce Air Bank klienty odměňovat – a to ty, kteří nabízené služby aktivně využívají.

Podobu bankovnictví radikálně změnily nové banky, které nabídly služby bez poplatků. Staví na obsluze účtů přes internet. Nejsou to jen lákadla pro mladé?

Naším trvalým záměrem je, aby se lidé ve financích vyznali a rozuměli tomu, co se děje na jejich účtu. Jednoduchost a srozumitelnost oceňují všichni, bez ohledu na věk. Vezměte si jako příklad běžný účet. V našem pojetí je klient ten, kdo má nad svým účtem kontrolu a může jej ovládat sám kdykoli a odkudkoli. Nechceme majitele účtů dostávat do situace, kdy s každou maličkostí musí chodit do pobočky. Proto také klademe velký důraz na jednoduchost a srozumitelnost našich online kanálů, ať už jde o internetové bankovnictví nebo mobilní aplikaci.

Opravdu se za účet zdarma neplatí?

V Air Bank jsou základní operace na běžném účtu bezplatné. Zdarma je například vedení účtu, příchozí a odchozí tuzemské platby, trvalé příkazy i inkaso, platební karty nebo výběry z našich bankomatů, kterých máme už skoro 370 po celé republice. Kolik zaplatí za ostatní služby, záleží na tom, jak účet využívají. Devadesát procent našich klientů si u běžného účtu volí Malý tarif, kde jsou všechny zmíněné služby zdarma. Pokud potřebují vybrat peníze z bankomatu jiné banky, zaplatí za výběr 25 korun. Podle našich zkušeností však většina klientů s Malým tarifem vybírat peníze z jiného bankomatu příliš často nepotřebuje. Hotovost si vyberou zdarma z našich bankomatů nebo rovnou zaplatí kartou.

A případná alternativa?

Těm, kteří potřebují často vybírat z bankomatů jiných bank, nabízíme běžný účet s tzv. Velkým tarifem. Ten stojí sto korun za měsíc a kromě výběrů ze všech bankomatů v Evropské unii zdarma jsou v rámci tohoto tarifu bezplatné například i okamžité platby. U obou tarifů platí, že pokud zákazník zaplatí za měsíc alespoň pětkrát, tak zůstatek na běžném účtu úročíme sazbou ve výši jednoho procenta. Ještě vyšší bonusový úrok získá na spořicím účtu. Za některé nákupy lze získat i další peníze navíc. Stačí jen v aplikaci My Air využívat službu Odměny za placení. Chceme prostě odměňovat klienty, kteří naši banku aktivně používají.

Který způsob placení je nejbezpečnější?

Dá se říct, že placení platební kartou nebo chytrým mobilem či hodinkami je bezpečnější než placení fyzickými penězi. Když vám totiž někdo ukradne peněženku s hotovostí, tak tyto peníze už nikdy neuvidíte. Ale když vám vezme platební kartu nebo mobilní telefon, tak bez toho, aby znal váš PIN, větší částky nezaplatí a ty menší, obvykle do 500 korun, jsou chráněné zákonem. Banka pak s poškozeným řeší navrácení takové neoprávněné platby. Obecně – banky na bezpečnost velice dbají a neustále přicházejí s novými bezpečnostními prvky.

Jaké novinky pro zákazníky jste připravili?

Naše služby upravujeme a rozšiřujeme i podle požadavků našich klientů. Jsme rádi, že v nás mají důvěru a sdělují nám, co jim chybí či co potřebují. Před třemi lety si přáli víc bankomatů, a proto jsme naši síť rozšířili na téměř 370 bankomatů. Letošní novinkou je placení mobilem přes Apple Pay a Google Pay. Mnoho nových funkcí přidáváme i do aplikace My Air. Nedávno to třeba byla možnost, aby si zájemce kartu nahrál do aplikace pro placení mobilem ihned poté, jakmile si o novou kartu zažádá. Už proto nemusí čekat, až mu karta přijde poštou domů, ale mobilem může začít platit okamžitě. To ocení nejen noví zákazníci, kteří žádají o svou první kartu, ale i stávající, kteří kartu třeba ztratili a potřebují ihned náhradu.