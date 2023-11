Čeká vás výplata úspor z penzijního spoření? Na výběr je několik možností

Pokud jste si spořili na penzi řadu let a nyní zvažujete, jak si nechat úspory vyplatit co nejvýhodněji, máte na výběr. Zvažte, zda prostředky potřebujete okamžitě, nebo vám bude více vyhovovat vyplácení pravidelné penze. Případně smlouva může běžet i dál. Spoření není totiž časově omezené a ani odchodem do starobního důchodu není nutné smlouvu zrušit. Naopak, lze pokračovat v čerpání výhod, jako jsou státní příspěvky nebo například stanovení určené osoby, kterým se lze vyhnout dědickému řízení. Navíc se prostředky i nadále zhodnocují.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia