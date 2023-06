Chystáme se do Itálie. V programu zájezdu je i potápění, které chceme s dcerou vyzkoušet. Jak se rozumně pojistit? Tiborovi Jasnému z Ostravy radí Gabriela Trojanová, manažerka cestovního pojištění KB Pojišťovny.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zbranek Petr

Gabriela TrojanováZdroj: KBUrčitě nepochybíte, když si vyberete cestovní pojištění s připojištěním rizikových sportů. Nemusí to být přitom ani finančně náročné. Tyto sporty je totiž možné u nás smluvně nastavit jen pro vybrané osoby a ještě pouze na určité dny pobytu, kdy se jim budou věnovat. Není tedy nutné platit je bezdůvodně po celou dobu zájezdu.

Ušetřit se dá i díky chytrému sjednávači pojištění, který je dostupný online. Podle zadaných kritérií systém navrhne ideální variantu ochrany tak, aby cestovatel byl vždy dostatečně pojištěn, ale zároveň aby službu nepřeplácel.

U rodin je zdrojem úspor levnější pojištění dětí. Například KB Pojišťovna pojišťuje děti do šesti let zdarma a ty starší, do osmnácti let, za polovinu.