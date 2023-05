Hana Topolová z Trutnova se ptá: Využívám služby Hello bank. Co pro mě znamená dohoda o doporučování smluvního vztahu s Komerční bankou, oznámená koncem dubna? Na dotaz odpovídá Michal Vytiska, vedoucí strategie Komerční banky.

Michal Vytiska | Foto: KB

To, že vás velmi rádi přivítáme v Komerční bance a podpoříme v budoucích plánech. Naše služby budete moci využívat jak digitálně, tak osobně, v široké síti poboček KB.

Dohoda s Hello bank plně koresponduje s naší strategií a ilustruje vedoucí postavení Komerční banky na bankovním trhu v ČR. Pro uživatele služeb Hello bank je to nabídka jednoduchého řešení kam přejít, a to se zárukou zachování stejných podmínek, jaké mě-li dosud.

Pokud se rozhodnou přejít do KB, bude na to stačit pár kliknutí v mobilním bankovnictví. V dubnu jsme veřejnosti představili vstup do nové éry bankovnictví, kde klient je středobodem všeho dění.

Všechny naše služby jsou snadno a rychle dostupné. Sjednávat, využívat, měnit a rušit je lze plně online, ale také v pobočce.