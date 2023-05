Blíží se Mezinárodní den dětí a při této příležitosti bych synovi ráda sjednala penzijní spoření. Může si úspory vybrat i dříve než v 60 letech? Na dotaz Hany Slavíkové z Teplic odpovídá Milan Tomášek, manažer NN Penzijní společnosti.

Milan Tomášek, manažer NN Penzijní společnosti. | Foto: se svolením Milana Tomáška

Penzijní spoření je cestou, jak se s podporou státu zajistit na lepší důchod. Čím dříve začnete, tím vyšší bude naspořená suma. A díky pravidelnosti a dlouhodobosti můžete mít navíc užitek i z dynamičtější strategie spoření s vyšším potenciálním zhodnocením.

Ačkoliv je penzijní spoření založeno na dlouhodobosti a předčasný výběr peněz je penalizován odebráním státních příspěvků, u mladých účastníků je možné vybrat si třetinu úspor bez sankce – po deseti letech spoření a dosažení věku 18 let.

Pro sjednání penzijního spoření dětem nebo vnoučatům je teď navíc vhodná doba.

V NN jsme pro nové klienty mladší 18 let připravili akci, která trvá jen do 30. června. Při minimální výši měsíčního příspěvku 300 Kč, díky níž vzniká nárok na státní příspěvek, přidáme dítěti do začátku ještě jednorázově tisíc korun. Podrobnosti zde.