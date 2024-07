Je dobré si uvědomit, že životní pojištění chrání nejen pojištěného, ale také jeho blízké. Starost o nesoběstačné členy rodiny totiž s sebou mnohdy nese zátěž, která člověku nedovolí dál pracovat. Vyplatí se proto, když budete pojištěná nejen vy, ale i ti, na kterých vám záleží.

V NN jsme přišli s unikátním produktem NN Orange Benefit, na který mohou výhodně přispívat zaměstnavatelé a který v sobě spojuje krytí hlavních životních rizik a investování v prověřených fondech s pojištěním dlouhodobé péče pro blízké. Výhodou pojištění je daňová uznatelnost.

Zaměstnavatel si může svůj příspěvek na pojistné započítat do daňově uznatelných nákladů a do výše padesát tisíc korun z něj ani neplatí odvody. A budete-li si přispívat i sama, z daňového základu si lze odečíst zaplacenou částku až do výše 48 tisíc korun. Více na internetové adrese www.nn.cz.