Vaše investiční skupina podniká v několika oborech, nás však zaujal váš inovativní internetový nástroj, kterým pomáháte lidem s oddlužením online. Jak vlastně funguje?

Jednoduše a efektivně. Na naší internetové stránce www.zbavitsedluhu.cz může každý dlužník ihned začít řešit svou situaci, aniž by cestoval někam na schůzku. Webový formulář, který jsme si interně pojmenovali „oddlužovač“, je velice intuitivní a navíc obsahuje instruktážní videonahrávky. Zahrnuje všechny hlavní problémové situace, v nichž se dlužník obvykle nachází, tak, abychom mohli navrhnout co nejlepší řešení.

O které situace jde?

Například – dlužník má vysoké splátky, které potřebuje snížit. Nebo čelí jedné či několika exekucím a neví si rady, nebo potřebuje pomoc při vyřízení insolvence. Zároveň je možné si jen sjednat výhodnou půjčku nebo prodat nemovitost a tím se zbavit dluhů. Zároveň člověk v nemovitosti dále bydlí.

Poslední věta je velmi zajímavá. Můžete toto tvrzení rozvést?

Je to opět velice jednoduché. Jeden z našich projektů je bytové družstvo „Jak bydlet doma“. Klientům umožňujeme svoji nemovitost odprodat do bytového družstva, a splatit tím veškeré dluhy. Navíc v nemovitosti dále bydlí a jako řád-ní členové družstva platí anuitní nájemné. Nemovitost jim tedy bude za nějaký čas opět patřit. Je to klasické družstevní bydlení známé z minulosti. To samé platí pro občany, kteří z ně-jakého důvodu nedostanou hypotéku. Ať už kvůli záznamech v registrech dlužníků, nebo kvůli nesplnění některých dalších bankovních podmínek. Naše družstvo je inovativní, není to jeden dům nebo soubor domů na jednom místě, jak by si někdo mohl myslet, ale jsou to jednotlivé nemovitosti rozeseté po celé republice.

To zní zajímavě, ale zároveň to musí být finančně náročné. Vše hradíte ze svých zdrojů?

Vzhledem k tomu, že průměrně vykoupíme jednu nemovitost každý pracovní den, vyžaduje náš model podnikání opravdu velké finanční prostředky. Část kryjeme z vlastních zdrojů, ale jen ty rozhod-ně nestačí. Umožňujeme tedy investorům hledajícím zajímavý a bezpečný výnos, aby s námi spolupracovali. Kromě toho v současnosti jednáme s několika bankami

o dlouhodobém financování.

Váš záběr je opravdu široký, od oddlužení po zhodnocení investic. V čem ještě podnikáte?

V pivovarnictví. Pod hlavičkou „minipivovary Bóďa“ vyrábíme pivovary a minipivovary na míru. Jsme schopni vyrobit zařízení do jakéhokoli prostoru, postačí přívod elektřiny a vody plus odpad. Zároveň učíme sládky, jak na našem zařízení vařit kvalitní pivo. Majitelům pomáháme také s recepturami. Máme již mnoho instalací v tuzemsku i zahraničí. Navíc investice do minipivovarů se vyznačují velice rychlou návratností.

Více informací na internetových adresách:

www.mmgfg.cz

www.jaksezbavitdluhu.cz

www.jakbydletdoma.cz

www.minipivovaryboda.cz