Pro sedm z deseti dotázaných však byla cena potřebných materiálů vysoká. Každý desátý využil na financování záměru služby banky nebo stavební spořitelny. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Research pro Raiffeisenbank a Raiffeisen stavební spořitelnu.

Ceny stavebního materiálu rostou

Částka investovaná do rekonstrukce se nejčastěji pohybovala kolem 50 tisíc korun, přičemž obvyklý interval byl od 19 do 120 tisíc korun. Vtěsnaly se do něj tři čtvrtiny realizovaných stavebních záměrů.

Třináct procent dotázaných vyšla rekonstrukce na méně než deset tisíc korun, na druhém pólu pak stálo osmnáct procent lidí, kteří do ní investovali více než sto tisíc korun.

K financování využilo vybraný produkt banky nebo stavební spořitelny jedenáct procent dotázaných. Ve více než třetině případů šlo o hypotéku, ve třiceti procentech o úvěr ze stavebního spoření a ve 24 procentech se jednalo o neúčelovou bankovní půjčku.

Nezávisle na tom přes sedmdesát procent účastníků průzkumu uvedlo, že cena potřebného materiálů se jim jevila jako vysoká.

„Trend zdražování lze pozorovat také v počtu spotřebitelů, kteří na financování využívají bankovní produkty. Zatímco za posledních dvanáct měsíců to byl každý desátý oslovený, v následujících dvanácti měsících chce takto postupovat už pětina dotázaných,“ říká Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

V příštím roce má rekonstrukci v plánu 38 procent majitelů bytů a domů, z nichž pětina hodlá využít konkrétní produkt banky či stavební spořitelny. Jak vyplývá z přiložené infografiky, nejčastěji k tomu plánují využít úvěr ze stavebního spoření (38 procent) a hypotéku (33 procent).

Řemeslníci jsou drazí a ještě se na ně čeká

Polovina Čechů, kteří v posledním roce rekonstruovali nemovitosti, si na pomoc přizvala řemeslníky. Nejčastěji zedníky (47 procent), instalatéry (41 procent) a elektrikáře (38 procent). Dalších patnáct procent oslovených rekonstrukci plánovalo, ale nakonec od ní odstoupilo.

Během pandemie covidu využila služeb řemeslníků přibližně pětina dotázaných. Polovina z nich hodnotila cenu vykonaných prací jako odpovídající, zatímco 47 procentům připadala vysoká.

Zbylé tři procenta dotazovaných byla ochotna zaplatit i víc. Řemeslníky však bylo obtížné sehnat, což může být jedním z důvodů, proč si polovina majitelů objektů potřebnou práci udělala raději sama.

„Jsme národ kutilů, a to se odráží i ve vysokém počtu lidí, kteří rekonstruují byty svépomocí. Přesto je poptávka po službách řemeslníků stále vysoká, a to až do té míry, že se na ně čeká i týdny. Rekonstrukci navíc prodražuje zvyšující se cena vstupních materiálů, takže řada stavebníků musí sáhnout hlouběji do kapsy nebo žádat o úvěr,“ říká Petra Kopecká.

A rok 2022?

K rekonstrukci se v něm chystá asi 38 procent dotázaných. Nejčastěji půjde o výmalbu (32 procent). Následuje modernizace kuchyně (24 procent) a koupelny (23 procent). Na žebříčku cílů se dále nachází obnova ložnice, dětského pokoje a hlavní obývací místnosti. Celkovou rekonstrukci plánuje zhruba desetina dotázaných.

