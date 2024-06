Pojištění typu „all risk“ – tedy pojištění všech druhů rizika – se ponejvíce spojuje s havarijním pojištěním. Nově se s ním však lze setkat i u pojištění stavby, které řeší pojistnou ochranu domu či bytu. Co přesně znamená tento pojem, jsme se zeptali Jany Flajšarové, manažerky neživotního pojištění v Generali České pojišťovně.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jana Flajšarová z Generali České pojišťovnyZdroj: Generali Česká pojišťovnaCo si má čtenář představit pod pojištěním „all risk“?

V případě našeho pojištění „Můj majetek 2.0“ jde o nový balíček, který doplňuje ty současné. Balíček All risk představuje nejvyšší pojistnou ochranu, kterou lze na trhu získat. Zahrnuje kompletní výčet pojistných nebezpečí, hrazených do plné pojistné částky.

Co konkrétně to pro zákazníky znamená?

To, že si mohou zvolit ten nejjednodušší možný přístup, který v pojištění domů či bytů nabízíme. Z pojistné smlouvy totiž v balíčku All risk pokrýváme vše, co v pojistných podmínkách není striktně vyloučeno. Podobný přístup, který však zároveň znamená nejširší ochranu, jinde nenajdete.

Má zmíněný balíček nějaká další specifika?

Je to to nejlepší, co nabízíme, proto u něj klienti najdou i další zajímavé druhy pojištění. Zmínit mohu například technickou poruchu strojních a elektronických zařízení, stejně jako estetické škody na vnitřních a vnějších stavebních součástech až do sto tisíc korun. Rozsah estetických škod umožňuje obnovu těch částí nemovitosti, které nebyly poškozeny pojistnou událostí, ale majitel si je přeje předělat z důvodu vzhledu. Příkladem může být část koupelny poškozená vodovodní škodou. Standardně se hradí pouze obnova přímo poškozené části obkladu. V případě balíčku All risk uhradíme opravu celé koupelny, a to až do zmíněného limitu sto tisíc korun. Co víc, speciálním bonusem v novém balíčku je, že automaticky kryje finanční ztráty vzniklé v důsledku nefunkčního fotovoltaického zařízení na pojištěném domě.

Pro fotovoltaiku se rozhoduje stále více lidí. Přizpůsobujete pojištění rostoucímu zájmu?

Máte pravdu, alternativní zdroje energie jsou trendem, a naše majetkové pojištění pamatuje i na ně. Pro ekonomicky a zároveň ekologicky smýšlející zájemce o naše pojistné služby máme vůbec nejširší nabídku na zdejším trhu. Pokud je fotovoltaická elektrárna součástí pojištěné stavby, tak je automaticky pojištěna proti všem sjednaným nebezpečím, a navíc s možností sjednat si připojištění strojních a elektronických škod, včetně finančních ztrát po pojistné události. Třeba když kvůli poškozené fotovoltaice nevyrábíte vlastní energii, ale odebíráte ji za peníze ze sítě.

Co když si někdo chce pojistit pouze fotovoltaiku?

Tato možnost, tedy pojištění bez jakékoliv vazby na pojištění stavby nebo domácnosti, u nás existuje. Samostatné řešení máme pro lidi, kteří využívají solární panely na střeše bytového domu, balkónu či garáži. Kromě toho je možné sjednat si v tomto případě pojištění, které se vztahuje na škody způsobené technickou poruchou.

A co se týče zelených střech?

Pojištění „Můj majetek 2.0“ tuto možnost nabízí, žádné extra připojištění není nutné. Zkrátka u nás jsou zelené střechy pojištěny automaticky. Jedinou podmínkou je, aby projekt realizovala odborná firma.