Poslat e-mail, objednat si nákup přes internet, zaplatit účet za plyn elektronicky, vybrat peníze z bankomatu. To všechno jsou pro zdravé lidi běžné úkony, které zvládají bez dalšího přemýšlení. Jak si však s nimi poradí člověk, který nevidí? Kupodivu poměrně snadno, a to díky různým šikovným pomůckám, které tuto nevýhodu alespoň částečně vyrovnávají.

O NĚCO SNADNĚJŠÍ ŽIVOT. Nevidomým pomáhají čtyřnozí průvodci i technika. | Foto: Shutterstock

Nevidomí používají počítač v podstatě stejně jako jiní uživatelé, jen nepracují s my-ší. Všechny operace ovládají z klávesnice pomocí klávesových zkratek a speciálního programového vybavení, které to, co se nachází na obrazovce, převádí do hlasové podoby. Tímto způsobem mohou nevidomí číst knížky, studovat, nakupovat na internetu, posílat e-maily.