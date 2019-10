Zájemci mohou ředitele nominovat vyplněním jednoduchého formuláře na webu www.tutor.cz/reditelroku. Nominace končí do 15. prosince 2019. Následně odborná porota ze všech nominovaných vybere toho nejlepšího. Slavnostní vyhlášení je naplánováno na březen příštího roku.

„Vloni bylo do ankety ve třech kategoriích – malotřídky, základní a střední školy – nominováno 80 ředitelů. Teto počet nás mile překvapil, letos je cílem tento počet překonat,“ uvedla akademická ředitelka pořádající společnosti Tutor Jana Pácalová.

Odborná porota složená ze zástupců akademické sféry, vedení základních a středních škol, lidí z byznysu a z odborníků na vzdělávání a management vybere vítěze v kategoriích základní školy, střední školy a malotřídky. Z jejich řad pak vzejde absolutní vítěz, jemuž bude udělen titul Ředitel roku 2019/20.

„Porota rozhodne o vítězi jednak na základě údajů od nominujících, kteří popíší, v čem jejich kandidát vyniká i jakým způsobem přispěl ke zvýšení úrovně dané školy. Dalším kritériem pak budou odpovědi na doplňující otázky porotců, kdy ředitelé například popíší svoji vizi rozvoje školy, konkrétní realizované projekty či seznámí porotu s úkoly, které si sami před sebe staví,“ podotkl Jan Šimral, mediální zástupce společnosti Tutor ze skupiny Edua Group.

První ročník ankety

Absolutním vítězem a držitelem titulu Ředitel roku pro školní rok 2018/19, tedy prvního ročníku ankety, se stal Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11. Ten vyhrál i v samostatné kategorii základních škol. Vítězkou v kategorii malotřídek se stala Iveta Marušáková, ředitelka ZŠ a MŠ Plavsko na Jindřichohradecku, V kategorii středních škol vyhrál Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílová.

„Z výsledků ankety jsem byl šokován, zaražen, pokorný a vděčný. Byl jsem v pozici ředitele školy teprve druhý rok, tedy oproti ředitelům, kteří ředitelují třeba i deset dvacet let, vlastně takové “batole“. Když jsem jel na vyhlášení, netušil jsem, že vyhraji, škola to přede mnou tutlala. Ddomníval jsem se, že se jedu jen zúčastnit vyhlášení, o to to byl větší šok. Je fajn, když si člověk uvědomí, že si okolí váží jeho práce. Moje vítězství je ale ocenění celého pedagogického sboru, celé školy. Podařilo se nám udělat kus práce a to je skvělé. Je to ale samozřejmě i určitý závazek,“ podotkl absolutní vítěz prvního ročníku Jan Vymětal.