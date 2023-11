Důchodová reforma je dlouhodobým politickým a ekonomickým tématem, které rezonuje v médiích i ve společnosti, stejně jako změny v penzijním spoření, které se připravují.

Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti. | Foto: KB Penzijní společnost

Dotknou se nejen tzv. prvního pilíře, kde dochází např. ke zkrácení doby pro odchod do předčasného důchodu z pěti na tři roky, ale významných změn se dočkáme i v oblíbeném penzijním spoření, které využívá 4,4 milionu občanů ČR.

Penzijní spoření čekají změny

Změna, která se dotkne všech účastníků, spočívá v úpravě podmínek pro získání státního příspěvku. Dochází ke zvýšení minimální měsíční úložky účastníka z 300 na 500 korun pro získání státního příspěvku, ale i ke zvýšení maximálního státního příspěvku na 340 korun při úložce 1 700 korun. Státní příspěvek tak bude vždy ve výši dvaceti procent příspěvku účastníka.

„Tuto úpravu považujeme za velmi pozitivní. Jednak motivuje klienty ke zvýšení vlastního příspěvku, a tím pádem i dosažení vyšších celkových úspor při odchodu do penze, a jednak zvyšuje maximální možný příspěvek od státu o 110 korun,“ vysvětluje Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti.

Zvyšuje se daňové zvýhodnění

Další pozitivní úpravou je daňové zvýhodnění až do celkové výše 48 000 Kč oproti stávajícím 24 000 Kč. Slevu bude možné uplatnit na jeden nebo i více daňově podporovaných produktů. Největší obavy lidí budily diskuse týkající se zrušení možnosti jednorázového výběru. Návrh zákona jednorázové vyrovnání neruší, účastníci spoření si budou moci i nadále zvolit, zda si úspory v penzijním spoření vyberou jednorázově, nebo zda se rozhodnou pro daňově výhodnější variantu postupné výplaty. Ta je výhodná zejména pro klienty, kterým na spoření přispíval zaměstnavatel.

Penzijní spoření KB Penzijní společnosti nemá „konfekční velikost“

„U smluv založených v příštím roce dojde k prodloužení minimální doby spoření z pěti na deset let a současně bude stále potřeba spořit si alespoň do 60 let.

„Z tohoto důvodu je nejlepším způsobem, jak si zachovat výhody penzijního spoření i nadále, stávající smlouvu nerušit a pokračovat ve spoření i přesto, že jste již splnili podmínky pro výplatu prostředků“ radí Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti.

