/ANKETA/ Alkohol, noční pařby, vepřový bůček, nebo trocha nikotinu? Jaký snesitelný hřích čtenáři Deníku v hlasování vyberou?

Ilustrační foto | Foto: Veronika Zemanová

Zdroj: DeníkVýběr neřestí, který jsme vám představili v minulém týdnu, si zaslouží podrobnější popis. Hlavně proto, abyste mohli hlasovat v anketě Deníku, v níž budeme hledat nejrozšířenější neřesti obyvatel ČR.

Důležité ale je ještě jednou čtenářům a hlasujícím vysvětlit, že neřest není závislost a že jsme si ji specifikovali jako „hříšný požitek“.

Startuje nový seriál Deníku Naše neřesti. Co patří mezi hříšné požitky?

Odborný pohled k tomu dodává psycholog Jan Kulhánek:

„Podle mě neřest není vždy pozitivně vnímaná věc, příjemná, způsobující radost. Myslím totiž, že je to často i zlozvyk. Většinou to není nic zdravého, ale člověk se svou neřestí netají, dělá ji rád a vlastně by se jí nerad vzdával. Ale pokud se bavíme o závislosti, tak to už je odborný pojem, který má svá kritéria. Závislí lidé bývají vnímáni negativně, nepřiznávají se k tomu, brání se debatě o jejich závislosti a pro odborníky je to určitě porucha. A hlavně: závislost nejde z vlastní vůle jednoduše zastavit, zatímco u zlozvyku by to stále ještě šlo,“ vysvětluje rozdíl odborník.

A hned přiznává, že i jeho se týkají dvě z neřestí, které jsme čtenářům předvybrali.

„Alkohol a noční život, to se mě určitě týká. Je to ale spíš součást společenského života,“ zamyslel se Jan Kulhánek.

Výčet neřestí tedy opakujeme a přidáváme krátkou charakteristiku, která vám umožní lépe vybrat činnost, se kterou se můžete nejvíce ztotožnit.

Požívání alkoholu

Tuto neřest určitě netřeba blíže popisovat, protože dospělých Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří si v rozumné míře nalijí skleničku vína, vypijí dvě piva nebo si dají jednou za čas skleničku něčeho tvrdšího, určitě nebude málo.



Užívání nikotinu

Občas si zapálit cigaretu, doutník, použít zařízení na nahřívání tabáku nebo tabák žvýkat. To jsou možnosti, jak do sebe dostat návykový nikotin. Vzhledem k tomu, jak nákladné jsou všechny zmíněné způsoby, zřejmě platí, že jde o nejdražší neřest. Tabák navíc zdražil více než alkohol.



Přejídání

Dobrá večeře, která vybočuje z pravidel zdravé výživy? Nebo i něco víc? Grilovací párty a různé oslavy přinášejí možná nejrozšířenější způsob, jak se u nás „snesitelně hřeší“.



Prokrastinace

Trávení volného času četbou knihy je považováno za uvědomělé, ale studování nejnovějších zpráv na displeji mobilu je marnění času. Zvláště, pokud touto činností odkládáme důležitější úkoly, které bychom měli mít na práci.



Škodlivé slunění

Kdo své tělo často vystavuje slunečním paprskům, má sice krásně opálenou pleť, ale zároveň si koleduje o nechtěnou tvorbu kožních nádorů jako jsou epiteliom nebo melanom. Nemluvě o tom, že na slunci stárne kůže rychleji.



Noční život

Pátek a sobota jsou dny, kdy se spousta lidí v ČR vydává využít možnosti, že další den ráno není třeba vstávat do práce. Města jsou plná pohybu až do ranních hodin. Nemusí jít nutně o zálibu spojenou s konzumací alkoholu. Jiným způsobem trávení nočního života může být dlouhé sledování filmů nebo nekonečná četba. Pozitivní jsou zážitky, negativní stránka neřesti je v tom, že se nevyspíme, další den jsme špatně použitelní a při společenských tazích zůstáváme i bez spousty utracených peněz.



Digitální svět

Sem patří neschopnost odložit telefon, na jehož obrazovce naskakují nové a nové příspěvky známých i neznámých lidí, které spojuje právě digitální sociální síť. Nebo touha vidět další díl seriálu, který právě do seznamu nově přidala streamovací platforma. Stálé oddalování okamžiku, kdy odložíme ovladač herní konzole a vypneme oblíbenou hru, jíž se stále nemůžeme nabažit.



Egoismus

Možná vás to překvapí, ale egoismus je mezi neřesti řazen už odpradávna. Tato nepříliš lichotivá vlastnost člověka se totiž často velmi negativně podepisuje na osudech druhých. Vyznavači této disciplíny jsou sobci, kteří sledují hlavně vlastní zájmy a svůj prospěch, nehledě na škody, které tím napáchají.

Hlasovat pro tu „vaši“ neřest můžete od pondělka 5.6. do neděle 18.6.