Jozef Gáfrik dnes 08:00

Když zkrachuje banka, nemusím se o úspory bát. Jsou totiž ze zákona pojištěné a o peníze nepřijdu. Základní povědomí o tom, že vklady jsou v bezpečí, má podle průzkumu agentury Response: Now pro Garanční systém finančního trhu jen 58 procent osob ve věku mezi 18-24 let. Mezi staršími lidmi, konkrétně ve věku 65–75 let, je to už 84 procent dotázaných.