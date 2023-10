V dnešním uspěchaném světě nabývá finanční zabezpečení dětí na důležitosti. Jednou z možností je založit jim penzijní spoření – nejen jako základ budoucího důchodu, ale jako rezervu třeba i na vzdělání či bydlení.

Jana Petrovská | Foto: Penzijní společnost KB

Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti, o tom v rozhovoru řekla:

Proč by měli rodiče, kteří mají do důchodu sami ještě daleko, spořit takto dětem?

Spoření na penzi, tedy přesněji doplňkové penzijní spoření, nabízí dětem řadu výhod. Jednou z nich je možnost vytvořit si finanční rezervu na studium, start do samostatného života nebo posléze na klidný důchod. Díky flexibilnímu investování bez vstupních a výstupních poplatků je možné v dětském spoření zhodnocovat úspory o to efektivněji. V 18 letech si dítě může vybrat třetinu vlastních příspěvků, pokud spoření trvalo alespoň deset let. Peníze lze vybrat i po dvou letech spoření, ale za podmínky vrácení státních příspěvků a zdanění výnosů.

Kdo může spoření založit?

Nejčastěji jsou to rodiče, ale mohou to být i prarodiče či každý, komu zákonný zástupce dítěte udělí plnou moc. Smlouvu lze jednoduše uzavřít v každé pobočce KB.

Kolik je nutné spořit nejméně a jsou příspěvky státu pro děti stejné jako pro dospělé?

Státní příspěvky se připisují stejně bez ohledu na věk. Minimální měsíční příspěvek je sto korun, ale nárok na příspěvek od státu ve výši 90 korun vzniká až u úložky 300 korun měsíčně. Příspěvek vzrůstá podle výše vkladu na maximálních 23O korun, takže ročně lze získat od státu až 2 760 korun.

Mohou přispívat i jiní členové rodiny?

Ano, příspěvky lze zasílat i z několika účtů, jen je potřebné ohlídat si, aby součet plateb odpovídal měsíční smluvní úložce. Kromě toho je možné kdykoliv poslat i mimořádný příspěvek, třeba k narozeninám, na Vánoce nebo za vysvědčení. Rodičům pomůže při úvahách interaktivní kalkulačka, kterou najdou na internetových stránkách KB Penzijní společnosti.

Kdy nejčastěji rodiče smlouvu uzavírají a proč by to měli udělat právě teď?

V KB Penzijní společnosti smlouvu nejčastěji uzavírají rodiče během prvního roku dítěte a měsíčně spoří 600 korun měsíčně. A začít spořit teď by měli třeba proto, že do konce roku získají ke každé nové smlouvě bonus tisíc korun (při minimálním vkladu 500 korun měsíčně).

Navíc při současném založení dětského spořícího účtu Junior dostanou na něm nyní výhodnou úrokovou sazbu až 6,5 procenta p.a.