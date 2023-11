Raiffeisen stavební spořitelna si v letošním roce nechala v agentuře NMS Market Research vyhotovit průzkum preferencí týkajících se bydlení. Vyplynulo z něj, že kdyby dotázaní měli volnou ruku při výběru, na plné čáře u nich vítězí bydlení v rodinném domě. Ukázalo se rovněž, že vesnice je oblíbenější než město. Ze současného bydliště se sice dotázaní většinou stěhovat nechtějí, ale kdyby z nějakého důvodu museli, vybrali by si spíše jih než sever republiky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Vysněné bydlení se v představách každého pochopitelně liší. Pro někoho je důležitý klid a samota, jiný zase neusne bez ruchu velkoměsta. V České republice je obecným trendem upřednostňovat spíše samostatný dům před životem v bytě.

Ti, kteří už nyní bydlí v obci pod tisíc obyvatel, by nejčastěji opět chtěli bydlet v domě, stejně jako zaměstnanci s vyššími příjmy a lidé, kterým je mezi 25 a 44 lety.

Více než polovina dotázaných (54 procent) by ráda zůstala ve městě, kde momentálně žijí. Pětina by se ráda odstěhovala a zbylým na této otázce nezáleží. Populární jsou především malé vesnice, kdy by 72 procent obyvatel nejmenších obcí (do 999 obyvatel) chtěla žít i nadále. Naopak ti, kteří žijí ve velkoměstě nad sto tisíc obyvatel, by zde chtěli zůstat v 56 procentech případů.

„Obecně se v Česku těší zhruba stejné oblibě vesnice i město, kdy lidé chtějí využít výhod města a vesnice zároveň — pokud chtějí žít ve městě, tak na okraji, a pokud v menší obci, tak blízko za městem. Zbytek obyvatel by si život představoval na předměstí nebo v příměstské oblasti. Bydlení mimo město dávají přednost častěji lidé se základním vzděláním a ženy. Nejoblíbenější variantu života na vesnici je však pořád relativní blízkost většího města, to je rozhodující pro třicet procent účastníků průzkumu,“ říká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

„V posledních letech pozorujeme mezi zákazníky velký zájem o rekonstrukci a modernizaci současného bydlení, případně o jeho rozšíření. V loňském roce se zvýšil zájem o investice do energetických úspor, jako je zateplení, nová okna nebo střechy. Stále větší zájem je také o tepelná čerpadla a fotovoltaiku. Díky nízkým splátkám, které jsou schopny poskytnout stavební spořitelny, jsou tyto investice dostupné i pro obyvatele menších měst a vesnic,“ říká místopředsedkyně představenstva Raiffeisen stavební spořitelny Yvona Tošnerová.

Pokud jde o stěhování, v případě možnosti výběru by si Češi zvolili jih republiky. Nejmenší oblibu hypoteticky vykazují kraje Moravskoslezský, Zlínský, Vysočina, Ústecký, Karlovarský a Pardubický.

Jestliže by vysněné bydlení měl dovést k dokonalosti nějaký doplněk, byla by to rozhodně zahrada. Tu chce třetina dotázaných. Bazén nebo přírodu okolo by uvítal jeden z deseti dotázaných. Balkon nebo klid v okolí vyžadují jen čtyři procenta dotázaných.