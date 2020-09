Současný trend odráží moderní vymoženosti, hráči už nemusí čekat na slosování jednou za týden, naopak mají možnost hrát prakticky nepřetržitě. Co rozhoduje o tom, jestli se pustí do hry a zaškrtnou číslice? U koho sázejí a jak si vybírají hru?

Charakteristiky několika možných způsobů, jak ke hře přistoupit, popisují tři sázkaři, kteří patří mezi dlouhodobé příznivce loterií.

„Nehraji kurzové sázky, takže nemám účet u žádné sázkové kanceláře. Vyhovuje mi, když můžu zajít do trafiky a jednou týdně si vsadím svoje loterie, Sportku a Eurojackpot a Šťastných deset. U těch prvních dvou her věřím, že jednou může přijít převratná výhra a změní se mi život. A Šťastných deset je spíš zábava, u níž občas přijde menší výhra, která potěší,“ vysvětluje svůj přístup k sázení Lukáš Filip z východních Čech.

Na vysokou výhru naopak nevěří Martin Kužílek z Prostějova, který naopak snahu vyhrát velké jmění zpochybnil.

„Ta šance je tak mizivá, že podle mě není prakticky žádná. Dvacet let jsem pravidelně podával Sportku a když jsem zapomněl, rval jsem si vlasy. Ale stejně jsem nikdy nevyhrál víc než čtyři stovky. Raději si proto vsadím ve své sázkovce Tipsport loterii Korunka, mou oblíbenou variantou jsou tři čísla ze šesti a za pár korun už jsem měl i výhru dva a půl tisíce. Peníze jsou takhle prostě dosažitelnější. Ale nejraději mám stejně kurzové sázky, u nichž můžu využít intuice a vědomostí ze sportovního prostředí,“ soudí sázkař.

A pak jsou tu hráči, kteří mají rádi, když se nečeká.

„Patřím mezi ty, kteří si občas posedí v sázkovce a sledují na monitoru losování čísel. Hraje se pořád, jedna hra za druhou, losování probíhá vždycky, když přijdu, nikdy v tom nebývá prodleva. Nevyhráváme vysoké sumy, ale s kamarády se nejvíc pobavíme, když se u stolku sejdeme ve třech. To se pak trumfujeme navzájem. Dost hraji i doma na tabletu. Chválím Fortunu za to, že se snaží o inovace. Dlouho mě nic tak nezaujalo, jako teď nová hra Lucky Six, ve které nezáleží jen na tom, že jste uhodli čísla, ale také kdy bylo taženo to poslední. Na tom pak záleží výše výhry, “ říká Marian Uher z Ústí nad Labem, který je klientem sázkové kanceláře Fortuna.

Stejně jako neexistuje zaručený recept na výhru, nemůže fungovat ani žádný „tutový“ rozpis, který by vynesl velké peníze. Hráči se řídí svou intuicí a touhou hrát a vyhrát. A sázkové kanceláře je podporují příležitostnými pobídkami, jako jsou bonusy nebo dárky v podobě počátečních vkladů.