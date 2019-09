„Zjistili jsme, že obsah peněženky je pro mnoho lidí velmi osobní věc. Peněženka zároveň člověka reprezentuje, je to doplněk, který vyndává denně při placení, a do jisté míry ukazuje jeho společenskou úroveň. Musí vyhovovat uspořádáním, ale také stylem. Není možné, aby například manažer používal levnou a roztrhanou peněženku,“ uvedl za autory průzkumu ředitel zmíněného brašnářství Ivan Petrův.

Některá konkrétní zjištění asi nepřekvapují. Například, že peněženky přecpávají více ženy než muži. Rády totiž schraňují věrnostní karty a vizitky. Součástí obsahu dámských peněženek jsou zpravidla i rodinné fotografie. „Muži dávají přednost klasice, kterou si mohou vlo-žit do zadní kapsy kalhot, do kapsy od saka nebo kabátu. Často hledají peněženku slabou, jen na pár bankovek a karet. Ženám naopak nepřekážejí ani peněženky objemnější, protože si je odkládají do kabelek,“ řekl Ivan Petrův.

Ukázalo se, že nové trendy se projevují i zde. Úměrně tomu, jak v portmonkách, šrajtoflích či prkenicích atd. (abychom užili i žijící lidové názvy) ubývá hotovosti, přibývají v nich karty a další potřeby. Zmínit lze doklady, účty, vizitky či tramvajenky.

Šest oddílů pro karty

Společně s bankovkami nosí karty čtyři pětiny spotřebitelů. Při odcizení tak majitele čeká nepříjemné kolečko vyřizování. Přecpané peněženky jsou navíc nevzhledné a nepraktické. Proto je prý lepší používat souběžně speciální pouzdra na karty.

Podle slov Ivana Petrůva lidé reagují na tento vývoj i tím, že se rozhodují pro peněženky vyrobené na zakázku. Zájemce si tak objednává originální kus podle svých představ. Populární jsou zejména peněženky s více než šesti kapsami a kapsičkou na drobné.