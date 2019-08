Vodáci pijí nejraději pivo a nejčastěji ztrácejí brýle a boty

Řeky jsou plné ztracených věcí: jeden z pěti vodáků už ve vodě utopil brýle nebo boty a jeden z deseti přišel o mobilní telefon. Malá daň za oblibu vodáckého sportu? Ano, lze to tak říct. Až 42 procent dotázaných turistů jezdí na vodu alespoň jednou do roka! Zjistili to autoři čerstvého průzkumu pojišťovny Generali, kteří zkoumali chování přívrženců tohoto hezkého letního sportu. Ti nejraději splavují domácí toky, zahraniční si vybírá jen sedm procent vodáků. Pak míří nejčastěji na Slovensko a do Rakouska.

Znalce poměrů asi nepřekvapí, že splouvání řek je spojené i s konzumací alkoholu. Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem ve všech věkových skupinách dospělých je pivo, jehož popíjení udávají čtyři pětiny respondentů. Zbylá pětina holduje vínu, tvrdému alkoholu nebo míchaným nápojům. Patnáct pravidel správného vodáka, která mohou zachránit i život Přečíst článek › Proti tomuto zvyku však pojišťovny varují. „Opilý vodák je pro okolí stejně nebezpečný, jako opilý řidič auta na silnici. Navíc případné plnění z úrazového či majetkového pojištění může být mnohem nižší, když u nehody hrál roli i alkohol. Doporučení je jasné: alkohol a splavování nemíchat,“ říká za autory průzkumu Dana Binderová. A ztráty? Anketa ukázala, že přes palubu jdou nejčastěji boty a brýle (po 21 procentech případů). Pod hladinou však mizí i jídlo (18 procent ) a oděvy (15 procent). Na překvapení dobře dopadly mobily, pod hladinu jdou jen v desetině případů.

Autor: Jozef Gáfrik