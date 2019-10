Jejich produkt už používají úspěšní obchodníci nejenom v České republice. Spolu s majiteli MEMOS Software pracovali na vývoji eWay-CRM a později založili vlastní firmu. Po dvou letech vyplatili MEMOSu investice, které do vývoje eWay-CRM vložil. Nepřejí si cizí investory. Chtějí být i nadále zdravou českou firmou, která má závazky pouze k zákazníkům. Oba jsou velmi zapálení pro to, co dělají. Říkají o sobě, že když se do něčeho zakousnou, sevření už nepustí.

Jak se zrodila myšlenka vyvinout eWay-CRM?

Roman Štefko: Nepřišli jsme na to sami. Myšlenka vznikla v MEMOS Sofware, kde jsme oba pracovali už jako studenti. Já od šestnácti let, Honza byl trochu starší. MEMOS začal vyvíjet jednoduchý CRM systém na zakázku pro právnickou firmu, která byla zvyklá na Outlook.

Proč je vlastně eWay-CRM v programu Outlook?

Jan Lalinský: Myšlenka pochází z naší mateřské firmy MEMOS Software, která dostala zakázku na CRM systém od právnické firmy, kde všichni pracovali

v Outlooku. MEMOSu se myšlenka zalíbila, produkt začali přizpůsobovat na míru dalším společnostem. Zpočátku byl náš CRM systém ryze zakázkový. Vzali jsme vždy společné jádro a k tomu doprogramovali jednotlivé moduly pro klienta na míru. Pro každého zákazníka jsme tak tvořili unikátní eWay-CRM, která nesla jeho jméno. Asi dvanáct let zpátky mi v MEMOSu nabídli pozici produktového manažera. A já jsem celý tento koncept transformoval do krabicového produktu, který jsme sice pořád schopni uzpůsobovat na míru firmám, ale bez složitého programování. Krátce nato jsme pak společně s MEMOSem a Romanem Štefkem založili samostatnou společnost.

V čem je eWay jiný než systémy používané v České republice?

Roman Štefko: Výhodou je putlook, ve kterém naše eWay-CRM funguje. Outlook nám přináší jednoduchost, jeho uživatelé umí s naší eWay-CRM snadno pracovat. Díky tomu není potřeba investovat tolik peněz na školení uživatelů. Také máme unikátní offline provoz, který nás odlišuje od jiných systémů. Na druhou stranu dnes je potřeba mít také mobilní aplikaci a webový přístup, kterým se momentálně zabýváme.

Jan Lalinský: Druhou výhodou je, že jsme opravdu komplexní. Na trhu není tolik CRM pro malé a střední firmy, které by agendu řízení vztahu s klientem měly podchycenou tak plnohodnotně jako eWay-CRM. My nabízíme ucelené řešení, úplný set modulů pro práci s klientem. Začíná to typicky marketingovou kampaní, kdy někoho oslovím. Z marketingových aktivit se generují příležitosti, ty se transformují do projektů a zakázek a z nich zase vyplývá zpětná vazba, která se zužitkovává znovu v marketingu. A nad tím vším stojí náš mo-dul „zákazník“ nebo „kontakt“, kde vidím úplný profil klienta.

Jak je to u vás s poměrem ceny a výkonu?

Roman Štefko: Z hlediska finančního úsporu v zaškolování nabízíme prodej i pronájem. Dále nabízíme vlastní cloud, uživatelé již nepotřebují servery. V USA klienti jednoznačně upřednostňují pronájmy licencí, zatímco u nás je to koupě.

Jan Lalinský: Jak už jsem říkal, náš software je komplexní a jednoduchý. Když se podívám na jiné systémy CRM, tak ty levné jsou zaměřené na jednu konkrétní činnost, například jen na obchod, ale nemají komplexní pokrytí. Když si je ně-kdo koupí a potřebuje růst, musí přejít zase na jiný systém. A pak tu máme velké hráče, kteří pokrývají vše komplexně. Jsou to většinou drahé systémy typu Microsoft CRM, SalesForce či ZOHO. A s těmi jsme schopni plně soupeřit, navíc za úplně jiné peníze. Ne nadarmo jsme byli zařazeni mezi dvacet nejlepších systémů CRM na světě v poměru cena – výkon.

Jaké máte nejbližší plány?

Roman Štefko: Webový přístup. To je naše největší novinka v nejbližších měsících. Dále se budeme snažit zjednodušit celý nákupní proces.

Jan Lalinský: Vlastně o webovém klientovi mluvíme dnes poprvé. A snad se nám to povede na přelomu roku, kdy bychom chtěli vydat novou verzi se spoustou novinek a zjednodušení. Pokud jde o firmu jako takovou, chceme posilovat růst a expanzi do zahraničí, a hlavně do USA.

A co vaše pozice a strategie v zahraničí?

Roman Štefko: Hodně odběratelů máme v USA. Proto byl pro nás velmi důležitý přechod na americkou praxi, uvedení cloudu se nám opravdu povedlo. Jsem na to hrdý. A hledáme, kudy se nejlíp dostat do světa.

Jan Lalinský: Chceme se stát opravdu silným hráčemv celosvětovém měřítku. Tomu uzpůsobujeme celou naši strategii. Proto jsme si vybrali USA. Je to totiž velice náročný trh, který nás nutí pořád se zdokonalovat. Ať chceme, nebo ne, tam se rodí většina inovací a trendů. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která se soustřeďuje na amerického klienta. A zpětnou vazbu pak dáváme do kontextu s know-how z České republiky a neustále se posouváme dál.

Jste malá firma, potkáváte se denně. Velmi dobře se znáte. Jací jste?

Roman Štefko: Oba potřebujeme přímý podnět. Jen vnější projev je jiný. Oba jsme vůdčí typy, táhneme za sebou dav, jsme hnací motor. Snažíme se tím drivem nakazit ostatní. Oba jsme urputní, když se do něčeho zakousneme, nepustíme.

Jan Lalinský: Stejní jsme v přístupu k práci, oba táhneme za stejný provaz, oba do toho bušíme, jak se jen dá. Oba pracujeme o víkendech o svátcích, i na dovolené. Oba chceme dosáhnout něčeho velkého, co překračuje hranice České republiky. Řekl bych, že jsme takoví buldoci.

Roman Štefko: CTO a spolumajitel eWay System s.r.o.



Narozen 1988, Český Krumlov

Již v patnácti letech začínal jako programátor pro firmu MEMOS Software. Tehdy nepochopil hned první zadání u pohovoru a vyvinul úplně jiné řešení, které se však majiteli MEMOSu opravdu velmi líbilo. Po maturitě začal studovat obor informatika na VŠE. Říká o sobě, že není typický programátor. Prý mu vůbec nešla matematika. Upřednostňuje selský rozum a logiku.Říká o sobě, že nemá dobrou paměť, ale umí si věci představit ve vazbách. Nepotřebuje tužku a papír.

Jan Lalinský: CEO a spolumajitel eWay System s.r.o.



Narozen 1984, Šumperk

Předseda správní rady Nadačního fondu CICERO. Externě přednáší na VŠE a Západočeské univerzitě v Plzni. Vystudoval s červeným diplomem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor informatika. Původně vývojář samouk. Programovat se učil od šesté třídy, vyhrál několik soutěží a ve 14 letech vydělal prvních 200 Kč, když naprogramoval software prořízení zakázek autodílny. Program dále rozvinul v plnohodnotné skladové hospodářství a ještě na střední škole jej začal prodávat podnikatelům po celé České republice.