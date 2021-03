Jedinečná akce Nákupní týden s Deníkem nabízí slevy, které můžete využít v kamenných prodejnách a ve vybraných e-shopech.

Naše životy ovládla covidová pandemie, proto o sebe musíme pečovat více než kdy jindy. K tomu vám dopomohou produkty, které nabízí Lékárna Matěj.

„Naším tipem a zároveň sortimentem, který v rámci Nákupního týdne s Deníkem máme v akci, jsou respirátory FFP2 od českého výrobce se značkou Czech Royal Protection. Balení po dvaceti kusech po uplatnění slevy vyjde na fantastických 350 korun. Zároveň v případě registrace do věrnostního klubu klienti zdarma obdrží hodnotný dárek v podobě dezinfekčního gelu,“ vysvětlil Jan Linhart z Lékárny Matěj.

Doplnil, že lékárenský e-shop nabízí také velké množství volně prodejných léčiv, zdravé výživy, kosmetiky a dalšího sortimentu.

„Chceme být pro naše klienty první volbou nejen při zdravotních potížích a prevenci, ale například i v oblasti potravin a potřeb pro miminka,“ řekl.

Sleva na novou kolekci

Levně můžete nakoupit také oblečení na e-shopu Outdoor-Fashion.cz.

„Připravili jsme exkluzivní slevu ve výši 17 procent na zbrusu novou kolekci jaro/léto 2021 od oblíbené značky The North Face. Kolekce přináší nové barevné kombinace oblíbených stálic sortimentu: ať už to jsou trika, bundy či praktická cestovní zavazadla Duffel,“ popsal výhody nakupování na OutdoorFashion.cz Jakub Kolář.

V rámci Nákupního týdne s Deníkem si můžete výhodně koupit také svítidla a lampy na e-shopu Světla24.cz.

„Připravili jsme pro vás slevu 12 procent na nákup nad tři tisíce korun, plus dopravu zdarma na území České republiky. Sleva platí na novou kolekci, ale je možné ji použít i na poslední kusy nebo na zlevněná svítidla,“ vysvětlila Daniela Klose z e-shopu Světla24.cz.

A z čeho můžete vybírat? Podle Daniely Klose mezi současné bestsellery patří značky Lindby a Lucande.

„Lindby je mladá značka za přijatelné ceny. Je vhodná do moderních interiérů. Její nová kolekce se zaměřuje na trendy letošního roku, jako jsou industriální, skandinávský nebo vintage styl,“ řekla.

Značka Lucande pak nabízí designové osvětlení se skvělým poměrem mezi cenou a kvalitou.

JAK NA TO?



Nákupní týden s Deníkem potrvá od pondělí 15. do neděle 21. března 2021. Stačí jen, když si v pátek 12. března koupíte váš regionální Deník, kde najdete nabídku slev a kartu.

Ve stejný den bude nabídka dostupná také na webu nakupy.denik.cz.

Slevový kód můžete uplatnit ve vybraných e-shopech, slevovou kartu pak v kamenných obchodech. Výhodou je, že slevy můžete využít opakovaně, stejnou prodejnu či eshop lze tedy navštívit i několikrát.

Týká se to prodejen v celé ČR. Slevová karta je přenosná, využije ji tak například vaše rodina či přátelé.