Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zdroj: DeníkV seriálu o našich neřestech se tentokrát budeme věnovat těm z „hříšných potěšení“, která mají nejvážnější dopady na naši peněženku. Zcela nepochybně jde o kategorie požívání alkoholu, užívání nikotinu a přejídání, souvislost ale najdeme i u nočního života.

Zatížení daní

Proč jsou některé neřesti drahé? I proto, že mohou mít negativní dopad na naše zdraví a s jejich následky se tak musí vyrovnat společnost. Stát, který vynakládá peníze na léčbu závislostí, nemocí, které takové neřesti způsobují, ale i na osvětové kampaně, je pak zatěžuje kromě daně z přidané hodnoty (DPH) navíc takzvanou spotřební daní. Zatímco DPH vidíme zvlášť na každé účtence, výši spotřební daně většinou neznáme, je totiž „schovaná“ v ceně bez DPH.

Účelem je, aby vybrané zboží nebylo laciné a tím i tak jednoduše dostupné, omezuje nežádoucí dopady spojené se spotřebou. Zároveň přináší významné peníze do státního rozpočtu. Jaký je princip zatížení neřestí spotřební daní, který aktuálně navrhuje česká vláda?

„Stanovení spotřebních daní je navýsost politická otázka, z odborného pohledu je ale určitě důležitá a velmi aktuální diskuse o tichém víně, o relativně nových látkách jako HHC či kratom, ale i o zdanění hazardu, který se čím dál více přesouvá do online prostředí. Je důležité sledování trendů a analýza trhu, včetně přeshraničních pohybů poptávky. Platí totiž, že neřest je determinovaná poptávkou, ale spotřební daně se aplikují na nabídkovou stranu trhu – to poptávající motivuje hledat jiné kanály spotřeby, například v on-line prostředí, v zahraničí nebo na černém trhu. Právě v tomto kontextu je důležitý princip snižování rizik – harm reduction,“ myslí si Aleš Rod, ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz (CETA).

Požívání alkoholu

Ilustrační fotoZdroj: PixabayPlatí, že kdo nepije, ušetří. Právě alkohol je silně zatížen spotřební daní. Ta se promítá do ceny zhruba 40 procenty. Platí to pro tvrdý alkohol, pivo i šumivé víno, zvýhodnění momentálně platí jen pro tichá vína, na něž se spotřební daň nevztahuje.

Užívání nikotinu

Uživatelé nikotinu to tak jednoznačné nemají. Kouření klasických cigaret, které je ze zdravotního hlediska nejškodlivější, je daňově zatíženo daleko více než alternativy bez spalování tabáku, jako jsou stále více populární zahřívané tabákové výrobky či elektronické cigarety a nikotinové sáčky, z nichž se zatím neplatí spotřební daň vůbec. Průměrná cena krabičky cigaret v letošním roce stoupla na 132 korun, z toho stát inkasuje spotřební daň 79 korun, kromě toho ještě i DPH ve výši 23 korun, dohromady to dělá 102 koruny.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Miroslav KucejBez zatížení veškerými daněmi by cena krabičky byla zhruba třicet korun a byla by tak daleko dostupnější, což rozhodně není žádoucí právě kvůli škodlivému vlivu kouření na lidské zdraví. Je tudíž logické, že stát zdaňuje klasické „hořící“ cigarety více než jejich méně škodlivé alternativy a napovídá tak kuřákům, kteří se neobejdou bez nikotinu, jakou cestou by pro ně bylo lepší jít.

Může nás výše spotřební daně od neřestí, jako jsou alkohol či nikotin, podstatně odradit, demotivovat?

„Mluvit o demotivaci je složité, protože spotřební daně mají národní charakter, takže spíše demotivují od oficiálních nákupů v daném státě než od spotřeby jako takové. Dříve bylo praxí, že zhruba třetina prodaných cigaret byla kupována Němci a Rakušany v pohraničí. To bylo pro český státní rozpočet výhodné. Dnes naopak vidíme, že růst českých sazeb a tím způsobené dohánění českých cen úrovně v Německu a Rakousku způsobil útlum těchto nákupů, a naopak se čeští spotřebitelé masivně přesouvají do Polska a Slovenska – data indikují již zhruba desetinu české spotřeby tvořené výrobky koupenými v Polsku,“ upozornil na současný trend Aleš Rod.

„Vysoké demotivační sazby ovšem také znamenají vyšší ziskovou marži, a tedy pobídku pro černý trh, kde se daně neplatí. Takže bych byl s ostrou demotivací opatrný a spíše se snažil balancovat výši sazeb tak, že bych výše zatěžoval výrobky s vyšším rizikem. U tabáku jsou to spalované cigarety a řezaný tabák. Je dobře, že vláda to má v programovém prohlášení,“ přidává další pohled ředitel výzkumu CETA..

Přejídání

Ilustrační fotoZdroj: Veronika ZemanováPokud si pravidelně dopřáváte mastná a tučná jídla, sladké nápoje či dorty, mohli byste to kromě svého těla v budoucnosti poznat citelněji i na na své peněžence. V mnoha zemích se totiž vede debata o možnosti uvalení spotřebních daní i na nezdravé potraviny. Za ty se považují takové, které obsahují příliš mnoho soli, příliš mnoho tuku nebo příliš mnoho cukru.

Dnes se daň z cukru platí zhruba ve čtyřiceti zemích, včetně některých států USA, kde si za svoji sladkou neřest připlatíte. Často jsou touto daní zatíženy především slazené nápoje, tedy ty s přidaným cukrem, avšak výsledky jsou zatím rozporuplné. Někde skutečně k poklesu spotřeby slazených nápojů došlo, jinde nikoliv.

Například Dánsko zdaňovalo slazené limonády už téměř před sto lety, tuto daň prudce zvýšilo v roce 2011, a to společně se zavedením spotřební daně na tučné výrobky. Dopadlo to velmi špatně, ceny se výrazně zvedly a nespokojení Dánové jezdili nakupovat svoje oblíbené potraviny do sousedního Německa. Dánská vláda po roce tuto spotřební daň zrušila a plánovanou „čokoládovou“ daň raději už nezavedla vůbec.

Noční život

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš KaboňTato kategorie v důsledku zahrnuje všechny předchozí. Nočním životem rozumíme hýření v restauracích a barech, ke kterému patří konzumace alkoholu, užívání nikotinu a často i přejídání. Oblíbené páteční nebo sobotní vycházky do společnosti proto mohou být finančně tak náročné, že si na ně člověk vydělává značnou část pracovního týdne.

Tato neřest se týká hlavně mladších generací, které mají pro noční život několik dobrých předpokladů: absence rodiny s dětmi, fyzická odolnost, dostatek času na opětovné vyladění formy. A také odpadá lítost nad tím, že těžce vydělané peníze nezůstaly v hmotných statcích, investicích nebo úsporách.