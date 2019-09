Nebojte se bankovních aplikací, chrání vás

Současný trend sdružování různých funkcí do chytrého telefonu je nejen pohodlný, ale i praktický a bezpečný. Telefon máte stále u sebe, přičemž přístup do něj už nechrání jen heslo – novější přístroje umožňují identifikaci také otiskem prstu nebo skenem obličeje. I když člověk mobil ztratí nebo mu ho někdo ukradne, zloděj se k údajům nedostane. Například aplikace My Air, kterou nabízí Air Bank, se po třech chybných zadáních hesla zablokuje.

Air Bank. Ilustrační foto. | Foto: Air Bank

Bezpečnost je vedle pohodlí největší výhodou mobilního bankovnictví. Aplikace majitele zdarma upozorní na každý pohyb na účtu, takže má neustálý přehled o zůstatku. A pokud se objeví platba, kterou sám nezadával, může banku okamžitě kontaktovat. V takových situacích je totiž rozhodující rychlost reakce. Vyzkoušejte novou banku. Nic za to nedáte Přečíst článek › Aplikace My Air zná i další kouzla. Její uživatel několika kliknutími odešle platbu, pojistí se na cesty do zahraničí, sjedná si půjčku anebo zkontroluje zůstatek na všech svých účtech, a to dokonce i na těch, které má v jiných bankách. Pokud ještě zákazníkem Air Bank nejste, můžete si účet založit i přímo přes tuto aplikaci. Navíc až do konce září nabízí Air Bank novým klientům na vyzkoušení mobilní aplikace My Air příspěvek 500 korun.

Autor: Sdělení komerční