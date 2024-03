Podle průzkumu České asociace pojišťoven se až 71 procent občanů ČR ve stáří nejvíce bojí nesoběstačnosti. Obavy jsou odůvodněné, na péči druhých se do 85 let věku stává závislým každý třetí příslušník starší generace. NN Životní pojišťovna přichází proto jako první v ČR s pojištěním dlouhodobé péče s podporou státu, které zajišťuje důstojné stáří bez hrozby finančních problémů.

Seniorka. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Michal KorejsZdroj: NNPojištění dlouhodobé péče jako takové nabízí NN Životní pojišťovna už čtvrtým rokem, nyní ovšem v podobě, která umožňuje navíc získat ještě i daňové zvýhodnění.

„Když jsme pojištění dlouhodobé péče NN Care před čtyřmi lety jako první uváděli na trh, bylo nám jasné, že musíme reagovat na demografický vývoj a na měnící se potřeby lidí. Dnešní daňový odpočet až 48 tisíc korun ročně je příznivou novinkou, která produkt dále zatraktivní. Mnohem dostupnější teď budou i další možnosti péče skrze kombinaci jejích různých způsobů,“ říká Michal Korejs, ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny.

Při přiznání těžké nebo úplné závislosti na péči, nebo i ztráty soběstačnosti III. a IV. stupně, pojišťovna vyplácí měsíční rentu až do konce života pojištěného, a to bez ohledu na to, zda žije doma či v domově. Více na www.nn.cz.