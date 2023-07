Pátek a sobota. Dva dny v týdnu, které se staly nepsaným svátkem všech, kteří rádi chodí do společnosti. Města ožívají, lidé se potkávají, seznamují, baví se. Pracovní stres házejí za hlavu, panuje dobrá nálada. Často až do rána. A proč je noční život považován za neřest?

Stodolní ulice 9. října 2020 v Ostravě. Policie kontroluje uzavření vnitřních prostor ve 20:00. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Zdroj: DeníkPonechme stranou typ nočního života, kdy se lidé ponoří do nejrůznějších obrazovek nebo displejů a zmizí v digitálním světě, protože ten představíme za týden v samostatném dílu našeho seriálu.

Mladí vydrží, starší už jdou raději spát

Psycholog Karel Humhal je si jistý, že noční aktivity jsou zejména výsadou mladých.

„Je to jejich specifikum, protože starší člověk už tolik neponocuje, vždyť ani na Silvestra už nevydržíme být dlouho vzhůru. Mladí lidé na to mají fyzický fond, vydrží. My starší už si raději jdeme lehnout,“ míní Karel Humhal, který připojuje i vysvětlení, co je na nočním životě neřestného.

„Noční aktivity jsou jiné než ty denní. Jsou často spojeny s konzumací alkoholu a s provozováním sexu, je v nich něco intimního. V dětství a mládí měli lidé noční život zapovězený, rodiče jim jej neumožňovali, nemohli si jej třeba dovolit ani kvůli tomu, že například sportovali. A když dospějí, noc má pro ně příchuť zakázaného ovoce. Mladí lidé se takto seznamují se životem, mají potřebu bezprostředního kontaktu s vrstevníky a když jdou hýřit, řeknou si, co si nesdělili na sociálních sítích nebo jinými formami komunikace,“ je přesvědčen psycholog.

Vznikají partnerské vztahy

Podle Karla Humhala je to tedy s nočním životem podobné jako s konzumací alkoholu: „On prostě lidem chutná,“ říká psycholog a ještě dodává jeden postřeh.

„Ve většině případů je noční život spojený s erotickým jiskřením. Dříve se chodilo tančit – na čaje, na plesy, na různé zábavy a diskotéky, holky byly nalíčené, krásně upravené a kluci stejně tak. Při těchto příležitostech vznikají partnerské vztahy, je to prostředek k nalezení partnera, i když podle statistik v tomto ohledu vede seznamování v zaměstnání.“

Důležité také je, jak se ponocování nakonec odrazí v našich aktivitách. U mladíka, který bydlí s rodiči a prospí neděli, bude následkem nejspíše jen káravý pohled otce nebo matky. Pokud ale vyspává táta malých dětí a manželka nemůže počítat s dohodnutým nedělním programem, může to vyústit až v manželskou krizi, případně rozvod.

Další důležitá souvislost jsou finance. Je jasné, že posezení v restauraci, baru nebo návštěva nočního klubu se promítne i do peněženky. Pokud se člověk dostane do problémů tím, že utrácí podstatnou část své výplaty za noční hýření, měl by si uvědomit, že jeho počínání přerůstá do nebezpečných rozměrů. Nemluvě o případech, kdy si lidé na „vyhazování z kopýtka“ peníze půjčují.

V anketě Deníku, v níž se Češi přiznávají ke svým neřestem, je noční život ve výsledcích hlasování až vzadu. Za svou největší neřest jej považují pouze tři procenta respondentů. V době, kdy hlasovalo téměř 1300 čtenářů, stále vede požívání alkoholu se 30 procenty hlasů.

