Zajímavá řešení ještě do konce roku! KB Penzijní společnost přináší nově možnost založit si penzijní spoření v aplikaci KB+ nebo v internetovém bankovnictví i pro zájemce, kteří zatím nejsou klienty Komerční banky.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Nyní si mohou penzijní spoření sjednat z pohodlí domova všichni dospělí a nyní navíc s bonusem tisíc korun. Do budoucna se tato cesta otevře i pro smlouvy, které rodiče či prarodiče založí dětem.

Pomůže aplikace

„V původní aplikaci KB Mobilní banka si mohli založit smlouvu jen stávající klienti Komerční banky. Ti pak měli možnost změnit si výši vlastního příspěvku nebo kontrolovat stav penzijního účtu přímo v mobilním telefonu. Aplikace KB+ teď umožňuje sjednat si smlouvu jednoduše po ověření přes BankID a nabízí také další užitečné funkce, které v budoucnu dále rozšíříme ruku v ruce s Novou érou bankovnictví KB. Již nyní má klient v průběhu sjednání smlouvy možnost nastavit si parametry spoření a následně si modelovat, co může od penzijního spoření očekávat v době, kdy bude podle předpokladu odcházet do důchodu. Průběžně pak může sledovat, jak se vyvíjí stav jeho účtu, jak jsou prostředky rozloženy do fondů, jaká je momentální výše zhod-nocení, kolik získal státních příspěvků nebo příspěvků zaměstnavatele,“ říká o novinkách Petr Kašpar, manažer rozvoje obchodu KBPS.

Tisícikorunový bonus

V souvislosti se vstupem do Nové éry bankovnictví rozšířila KB Penzijní společnost možnost získat bonus tisíc korun i pro účastníky, kteří si sjednají smlouvu na penzijní spoření prostřednictvím KB+. Do 3. prosince 2023 mohou zájemci získat bonus i u smluv sjednaných v KB Mobilní bance.

„Stačí, když účastník uzavře smlouvu nejpozději do 31. prosince 2023 s měsíčním příspěvkem v minimální výši pět set korun a na tuto smlouvu zašle nejpozději do konce února 2024 první dva vlastní příspěvky alespoň ve výši pět set korun. Poté připíšeme na daný penzijní účet tisíc korun,“ říká Petr Kašpar.

Po stažení aplikace KB+ vám jednoduchý průvodce poradí, jak postupovat. Celý proces sjednání nové smlouvy nezabere více než deset minut. Odkaz ke stažení aplikace KB+ najdete na webu www.kb.cz. Zákazníci KB mohou navíc ke smlouvě získat jedno procento z plateb vybranou kreditní kartou (A karta, příp. Lady karta) až do výše pěti set korun za měsíc, tedy až šest tisíc za rok.

I přes změny, které jsou ještě ve stadiu schvalování, oblíbené benefity penzijního spoření zůstávají. O všech výhodách se dozvíte více na internetové adrese nebo v pobočkách Komerční banky.

Zdroj: KB