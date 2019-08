Pokud nastanou komplikace s letem, je důležité zachovat klid a nebát se žádat o pomoc. Málokdo z cestujících však ví, za jakých podmínek vzniká nárok na odškodnění.

„Náhradu můžete požadovat, pokud se let zpozdí o více než tři hodiny, je zrušen – a vy jste o tom nebyli včas informováni – nebo v případě, že let byl přesměrován. Stává se i to, že počet prodaných letenek překročí počet míst v letadle, “ uvádí Josef Trejbal, ředitel specializovaného serveru Letuška.cz.

Devadesát kódů

Příčin může být mnoho, Světová organizace pro civilní letectví má pro ně devadesát kódu! Pro letecké společnosti jsou finanční kompenzace samozřejmě nemalým nákladem, proto je ve většině případů samy nenabízejí.

V žádosti o kompenzaci je nutné doložit, že chyba byla na straně letecké společnosti. Ta však odpovědnost nenese, když zpoždění zapříčinilo například počasí, živly anebo stávka.

Roli hraje i délka letu

Pokud letecká společnost zruší let a tuto skutečnost cestujícím oznámí více než dva týdny před odletem, mě-la by zajistit náhradní spojení nebo vrátit peníze v plné výši. Dojde-li ke zrušení v době kratší než dva týdny, musí navíc majiteli letenky vyplatit paušální finanční kompenzaci. Stejný postup platí i tehdy, když se pasažér nedostane na palubu z důvodu překročení kapacity, ačkoliv má v rukách letenku.

Požadovat náhradu lze při zpoždění letu delším než tři hodiny – a také tehdy, když cestující nestihne navazující spoj. Pak musí přepravce zajistiti náhradní let. A kompenzace se neodvíjejí jen od délky zpoždění, ale také od letové vzdálenosti.

Nárok na odškodnění podle pravidel Evropské unie však nevzniká, letí-li turista s jiným než evropským dopravcem a na lince mezi dvěma letišti mimo Evropské unie. Zde je možných variant více. Pak se však na cestující vztahují vnitřní předpisy leteckých společností, případně předpisy konkrétní země.

Hlaste se o svá práva i při cestování vlakem



Fakt, že v případě opožděného letu má pasažér nárok na odškodnění, je už poměrně známý. Méně se ví, že jistá práva v tomto ohledu mají i cestující ve vlacích. Jak je to tedy s odškodněním v tomto případě?



Předně – při nedodržení jízdního řádu musí dopravce průběžně informovat o předpokládaném čase odjezdu a příjezdu. Pokud je ohlášené zpoždění vlaku při příjezdu delší než hodinu, je pravděpodobné, že ani do cíle vlak nepřijede dříve. V takovém případě si cestující může vybrat mezi zrušením cesty (s vrácením jízdného) a mezi pokračováním. Přitom má nárok na kompenzaci. Její výše závisí na délce zpoždění.



„Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí 60 až 119 minut, může cestující od železničního dopravce požadovat odškodnění ve výši čtvrtiny ceny jízdenky. U zpoždění delšího než dvě hodiny činí kompenzace polovinu ceny jízdenky. Ani v jednom případě přitom cestující neztrácí nárok na přepravu,“ říká ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.



Odškodnění vyplácí dopravce do jednoho měsíce od podání žádosti, a to buď v pe-nězích, nebo formou poukázek na služby. Dopravce však nemá povinnost poskytnout odškodnění, pokud jeho výše nedosahuje alespoň čtyř eura (asi sto Kč). Cestující nemá nárok na odškodnění ani tehdy, když byl o zpoždění informován ještě před zakoupením jízdenky. Příslušnou úpravu obsahuje vyhláš-ka ministerstva dopravy.