Online bankovní konto považujeme už za samozřejmost. Ani při výběru dodavatele energií by možnost spravovat si svůj zákaznický účet na internetu neměla hrát vedlejší roli.

„Papírování“ elektřiny a plynu bezpečně z pohodlí domova | Foto: archiv Bohemia Energy

Narozdíl od kamenných poboček nebo zákaznických linek má webová kancelář otevřeno čtyřiadvacet hodin denně, takže vše můžete řešit v klidu z pohodlí domova. A to tehdy, kdy se to hodí právě vám, třeba večer nebo o víkendu. A hlavně – bezpečně, bez nutnosti chodit do plných zákaznických kanceláří.