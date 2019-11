Kdeže jsou ty časy, kdy převod peněz z účtu na účet trval i čtyři dny. Jistě, technologie nebyly ještě na dnešní úrovni, ale na druhé straně ani banky příliš nespěchaly, neboť se počítal každý den, kdy ještě měly peníze ve své moci. Pak bylo úspěchem zákonné zkrácení lhůty pro převod na dva dny.

Rychle a bez čekání

Technologický vývoj však už všechny lhůty překonal, a přinesl s sebou pojem „okamžité platby“. Není k němu co dodávat, neboť na rozdíl od jiných zlozvyků finančních institucí zde není nic anglického. Snad doplňme jen to, že okamžité je i připsání zaslané částky na účet příjemce, a to sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Informací, že už i ony zavádějí tuto vymoženost, se dnes banky přímo pyšní – Moneta Money Bank (k 1. prosinci), Raiffeisenbank, banka Creditas, Komerční banka, atd. Okamžité platby se zatím ovšem týkají výhradně tuzemských převodů.

Česká spořitelna, která byla v tomto ohledu v ČR první, zmíněnou možnost minulý měsíc ještě doplnila. Okamžitě platit je u ní možné nejen v internetovém a mobilním bankovnictví, ale také v bankomatech, jakkoli zní toto tvrzení už jako technická hudba budoucnosti.

Cena pokroku

Pochopitelně, k plné spokojenosti zákazníků bude systém okamžitých plateb sloužit až poté, co se do něho zapojí všechny banky, ale tento okamžik už není daleko. Další z trojice největších bank aktivních v Česku, Československá obchodní banka, se chce k systému připojit koncem letošního roku. „Když některá banka systém okamžitých úhrad nemá, nebo nebude mít, transakce budou prováděny stejně jako dosud,“ uvedla k tomu Zuzana Filipová, mluvčí Monety Money Bank.

Asi první, na co v této souvislosti pomyslí každý běžný zákazník, je otázka, kolik tato novinka stojí. Přístup bank je různý, ale v zásadě lze konstatovat, že vše závisí na domluveném balíčku služeb. Silvia Mazánová z České spořitelny uvádí, že cena bude jako

u standardních služeb, které ve spořitelně využívá zhruba polovina majitelů účtu – tedy že vše je už zahrnuto do smlouvy. Další zájemci zaplatí zhruba sedm korun za jednu operaci.

Lze předpokládat, že výhoda bude v tomto případě na straně zákazníků či spotřebitelů, jak kdo chce.

Konkurenční boj – a na straně druhé i snaha prezentovat se jako finanční instituce kráčející s dobou – bankám nedovolí, aby novinka sloužila ke zvyšování poplatků.