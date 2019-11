Jeden takový – pod značkou „i-One“ – představila v Praze tchajwanská společnost Kymco. A přidala k němu i originální systém vyměnitelných baterií. „V řadě metropolí jsme se už s naším řešením prosadili. Doufám, že

k nim brzy přibude i Praha,“ řekl pro tisk předseda společnosti Kymco Allen Ko.

Které výhody mají podle vás elektrické skútry?

Skútry nabízejí ve srovnání s ostatními druhy dopravních prostředků řadu výhod a pro městský provoz jsou přímo ideální. Jsou pohodlné, snadno ovladatelné, ekologické a hospodárné.

V Česku však zatím schází síť dobíjecích stanic. Není to překážka rozvoje?

Společnost Kymco se elektromobilitě věnuje už více než dvacet let, takže máme slušný náskok. Vyvinuli jsme i špičkový dobíjecí systém se širokými možnostmi využití. Na tradičních čerpacích stanicích se zásobníky baterií dají uložit podobně jako schránky na zboží z e-shopů. Využít však lze i nová místa, kde by to nikdo nečekal. Chceme totiž umožnit výměnu baterií všude tam, kde je to přirozené, v obchodních střediscích, na poštách, nádražích či hotelech, ale i na méně obvyklých místech, třeba v centrálách rozvážkových firem, kde čas hraje důležitou roli.

Jak funguje tento systém?

V každém našem skútru najdete pod sedadlem místo pro dvě elektrobaterie. Obě jsou vybaveny chytrým madlem a lze je vyjmout jednou rukou. Ti, kdo na skútru dojíždějí každý den do práce, si baterii pohodlně odnesou domů a nabijí ji přes noc. Nebo si ji vezmou na schůzku do kavárny, kde si ji během hodiny jednoduše dobijí jako mobilní telefon. Naše řešení však zahrnuje i dostatečnou síť obslužných bodů, kde si zájemce nabitou baterii vypůjčí a poté zase vrátí. Na Tchaj-wanu jsme takovou síť již vybudovali.

Slabým místem u elektrických dopravních prostředků je zatím dojezd. Co váš model?

Model i-One je navržen pro každodenní využití v městském provozu. S výkonem 125 ccm dosahuje skvělé zrychlení. Maximální rychlosti je 74 kilometrů za hodinu. Pokud použijete obě baterie, ujedete při rychlosti 30 km za hodinu 90 km. To znamená, že s ním můžete vyrazit i na víkendovou cestu. Troufnu si říct, že asi budeme muset trochu změnit myšlení, na které jsme si zvykli u benzinových motorů – totiž že je nutné dojet až k benzinové pumpě. Zásuvku máme přece každý doma, v práci nebo třeba hotelu.

VizitkaTchajwanská společnost Kymco (Kwang Yang Motor Company) sídlící ve městě Kaohsiung vznikla v roce 1964. Její výrobní program zahrnuje skútry, motocykly, čtyřkolky a užitková vozidla. Je průkopníkem tzv. inteligentní elektromobility.