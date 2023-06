Pojišťovací poradce vede pravidelná obchodní jednání se stávajícími i potenciálními zákazníky. Postupně si buduje dlouhodobé obchodní vztahy a prohlubuje je. Jako odborník v oblasti pojištění a financí se zaměřuje na poradenskou činnost a nabídku příslušných služeb.

Práce, která je životním stylem

Na otázku, zda citovaná charakteristika odpovídá skutečnosti, ředitel interního obchodu Kooperativy Martin Pokorný odpovídá: „Souhlasím, ale rád bych myšlenku rozvedl. Jedná se o práci náročnou na čas, psychiku i trvalé vzdělávání. Zároveň je však velmi kreativní a také velmi zajímavě odměňovaná, dělá-li se pořádně. Pojišťovacího poradce nevnímám jako člověka vykonávajícího klasickou práci od do, ale spíše tuto práci chápu jako životní styl a poslání. Je pro lidi, kteří rádi mluví s jinými, jsou komunikativní a učenliví. A kteří jsou tak trochu i psychologové.“

Začátečníky do vody nikdo nehází

Nemálo vyžaduje od pojistných poradců i současná legislativa, kterou stát před několika léty zpřísnil, aby vyčistil prostředí, v němž se v minulosti dařilo i různým „zlatokopům“.

S tím je ovšem konec. Každý poradce musí dnes absolvovat odbornou zkoušku, bez které činnost nemůže vykonávat. A to je určitě dobře, protože pojišťovat lidi a chránit je před nejrůznějšími druhy rizika je zodpovědná práce. Pojišťovny zároveň mají i individuální a flexibilní podpůrné programy, v jejichž rámci zaučují nováčky. Ať už jsou to interní zaměstnanci, nebo lidé vykonávající činnosti poradce na živnostenský list.

V tomto ohledu přicházejí velmi povzbuzující ohlasy na praxi v Kooperativě: „Každému nováčkovi u nás jasně řekneme, co ho čeká – že v tom není a nebude sám. Nabízíme propracovaný adaptační program a systém vzdělávání, v jehož rámci má nováček k dispozici celou skupinu odborníků, kteří mu pomáhají v profesním rozvoji po odborné i obchodní stránce. Současně nezačíná na zelené louce, ale poskytujeme mu na úvod dostatečný klientský kmen. Zaujmout chceme také mladé, a to využíváním moderních technologií jako pracovních nástrojů,“ říká Martin Pokorný.

Ochrana milionových hodnot

Podle jeho slov je cílem dlouhodobá péče o zákazníky, zohledňující potřeby, ale i obavy lidí sedících „na druhé straně stolu“. Což je pochopitelné, vždyť v pojišťovnictví nejde o nic menšího než o ochranu milionových hodnot – v oblasti majetku, ale také života a zdraví. Tomu odpovídá i charakter práce po formální stránce. Podle Martina Pokorného dnes už žádný pojišťovací poradce nechodí od domu k domu, aby naslepo zvonil, neboť – jak zdůrazňuje - žijeme přece v 21. století.

Aplikace „Koopilot“ hodnotí řidiče. Nabídne i slevu na pojistném

Ředitel úseku pojištění vozidel Aleš ZethnerZdroj: KooperativaPokud budou motoristé používající naši novou aplikaci jezdit bezpečně, po vyhodnocení skóre jim za každé čtvrtletí vrátíme část pojistného. Tak vysvětluje novinku z dílny Kooperativy ředitel úseku pojištění vozidel Aleš Zethner.

Proč jste připravili aplikaci Koopilot?

Celosvětově dochází k rychlému rozvoji automobilového pojištění na principu „plať tak, jak bezpečně jezdíš“. Náš produkt je založen nikoliv na instalaci dodatečného zařízení do automobilu, ale na aplikaci uložené do telefonu. Ta vyhodnocuje základní jízdní dovednosti jako jsou rychlost a její překračování, intenzita zrychlování, zatáčení, brzdění atd. Zaměříme se však například i na to, zda řidič nepoužívá za jízdy mobilní telefon. To vše představuje cennou zpětnou vazbu zejména pro začínající řidiče. Pokud budou jezdit bezpečně, po vyhodnocení skóre jim za každé čtvrtletí část pojistného vrátíme. U nás v pojišťovně používáme v této souvislosti anglický pojem cashback. Může se vyšplhat až na čtyřicet procent zaplaceného pojistného, což už je jistě zajímavý podíl.

Co od aplikace očekáváte?

Aplikace „Koopilot“Zdroj: KooperativaJe to náš příspěvek k bezpečnosti silničního provozu. Naše dosavadní zkušenosti totiž ukazují, že už jen samotná instalace vede k zodpovědnějšímu chování na silnici. Věříme, že novinka založená na zajímavém technologickém principu nám pomůže lépe oslovit skupinu mladých. Kromě řidičů jsou to i jejich rodiče, kterým není jedno, jak potomek řídí, a zároveň o něj mají obavy. Pokud však o aplikaci projeví zájem kterýkoliv zákazník, neexistuje nic, co by tomu bránilo. Potenciál do budoucna je podle nás velký.

Jaký bude maximální caschback a jak ho klient získá?

Podmínkou je užívání aplikace a klíčovým kritériem tzv. řidičské skóre, čili souhrnné vyjádření řidičských kvalit, skládající se ze sledovaných parametrů. Jeho maximální výše není pro všechny stejná, souvisí s rizikovostí řidiče a druhu vozidla. Nejvyšší úroveň získají právě mladí řidiči ve vybraných kategoriích aut. Bodový stav si zájemce kdykoli najde na úvodní obrazovce aplikace. Peníze však nedostane ten, kdo v daném období způsobí pojistnou událost.

K čemu slouží výrazné červené tlačítko SOS?

K ohlášení nehody. Při poruše nebo nehodě jej stačí zmáčknout, čímž se do centrály automaticky odešlou veškeré údaje o poloze, řidiči, smlouvě a automobilu. Asistenční služba řidiči obratem zatelefonuje a domluví ses ním na řešení situace.

Ekologické investice lákají. Pojištění majetku je zvýhodní

Tomáš ReitermannZdroj: KooperativaKromě vylepšených i zcela nových asistenčních služeb, podstatného zvýšení či úplného zrušení většiny limitů plnění nabízíme třeba mimořádnou inflační garanci nebo unikátní ekologický benefit. Tak představuje novinky v pojištění občanského majetku Tomáš Reitermann z Kooperativy.

Inflační garance a ekologické investice

Inflační garance je jedinečná služba při velkých občanských majetkových škodách. Stačí, když má klient pojištění indexované. Díky inflační garanci pak získá až o pětinu vyšší částku, než jakou si sjednal ve smlouvě. Ekologický benefit zaručí zase peníze navíc při ekologické modernizaci zasaženého objektu. Pokud si tedy majitel pojistil rodinný dům na osm milionů korun a dojde k velké škodě, kromě obvyklého pojistného plnění získá navíc pět procent pojistné částky, tedy 400 tisíc korun. Může je použít třeba na pořízení nebo zdokonalení vnitřního i vnějšího zateplení, fotovoltaiky, tepelného čerpadla atd.

Asistence s novinkami

V asistenčních službách je novinkou pomoc při stěhování. Zdokonalená je také kybernetická asistence. Kooperativa pomůžei při opravě spotřebičů po záruce.

„Zároveň jsme zvýšili limity plnění pro řemeslné práce, kterými se odstraňují nouzové situace. Nyní činí až deset tisíc korun pro každý zásah, přičemž jejich počet již není omezen,“ doplňuje Tomáš Reitermann.

Cesta ke zdraví. Bonus na vaší straně

Unikátní součástí pojištění FLEXI je bonus „Cesta ke zdraví“. Přináší až sto tisíc korun na zotavení po velmi vážných nemocech a úrazech. Lze jej použít na zdravotní pomůcky, lázně, ošetřovatelskou péči i na úpravu řízení vozidla nebo bydlení. Atraktivní součástí pojištění je i další bonus, kterým pojišťovna podporuje prevenci nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou. Ten činí až tři tisíce korun každých pět let. (ks)