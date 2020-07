Při krachu banky o vklady v bankách nepřijdete

Kde vlastně máte uložené životní úspory? S největší pravděpodobností v bance, družstevní záložně nebo stavební spořitelně. O tom, co by se stalo, kdy by daná instituce zkrachovala, lidé možná ani nepřemýšlejí, bát se však nemusí.

Výplata, finance - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock