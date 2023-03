Důvodů, proč si uživatelé nechávají telefony raději doma, je celá řada. Bez mobilu se mnoho lidí už neobejde, proto je logické mít jeden funkční náhradní pro případ, že s tím běžným se něco stane. Co už takový smysl nedává, je mít takových „záložních mobilů“ několik a mnohdy nefunkčních.

Dalším faktorem, který může bránit v rozlučce s vysloužilým přístrojem, je cena. U velmi starých telefonů majitel dokonce nezřídka čeká, že časem získají na hodnotě jako sběratelské kousky. To je však možné jen v případě, že jsou v perfektním stavu, nerozbalené a nepoužité.

Nejčastějším důvodem proto zůstává fakt, že spotřebitelé nevědí, jak telefon bezpečně vyhodit. Jednak aby byl ekologicky zlikvidovaný a jednak – a to především – aby nedošlo ke zneužití citlivých údajů, které může paměť ukrývat.

Díky správné recyklaci je možné využít až 90 procent použitého materiálu a výrazně tak ulevit životnímu prostředí.

T-Mobile chce spotřebitele motivovat, aby k likvidaci mobilů přistupovali zodpovědněji. Proto se tento operátor spojil s organizací Remobil. Všechny prodejny T-Mobile po celé zemi se tak stávají oficiálním sběrným místem Remobilu a zárukou toho, že telefon bude ekologicky zklikvidován. S tím pomáhají i chráněné dílny Horizont v Písku a S-firma v Moravanech, zaměstnávající hendikepované a na pracovním trhu znevýhodněné osoby.

