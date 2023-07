ANKETA/ Potom. Až bude čas. Ještě ne. Nejprve se na to vyspím. Když se vám nechce do činnosti, kterou dřív nebo později stejně budete muset udělat, hledáte výmluvy. Úzkost z úkolu, který nás čeká, přebíjíme třeba sledováním videí.

Dobře si uvědomujete, že tomu neuniknete, že úkol nezmizí. Ale dál si čtete knihu, sledujete film, zahálíte u kávy nebo se nedokážete odthnout od sledování sociálních sítí na internetu.

Prokrastinace existovala vždy, ale nejvíce se o ní mluví v posledním desetiletí až dvacetiletí.

Wikipedie ji definuje takto: „Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. Může představovat rizikový fenomén pro duševní zdraví. Psychologové často popisují takové chování jako mechanismus pomáhající jedinci vyrovnat se s úzkostí spojenou s výkonem dané činnosti.“

Nejde o nedostatek našeho času

Když se odborníci začali prokrastinaci věnovat jakožto jevu, který je zapotřebí rozpitvat a chtěli najít řešení, jak se jí vyhnout, měli za to, že vše způsobuje lidská neschopnost správně si rozvrhnout čas. Postupem času ale došli k tomu, že takový předpoklad je nesprávný.

Třeba Tim Pychyl z kanadské Carletonské univerzity a jeho spolupracovnice Fuschia Siroisová z britské Sheffieldské univerzity uvádějí, že výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů, zejména těch nepříjemných, na pozdější dobu, souvisí se zvládáním emocí, nikoli času.

Jde totiž o to, cose odehrává v našem mozku – právě tam vzniká rozhodnutí odložit práci na později, stejně jako zdůvodnění, proč to ještě teď nejde. Namísto, abychom začali plnit úkol, který odkládáme, se začneme věnovat něčemu úplně jinému, abychom zahnali obavy z náročnosti nebo se tak dokonce zbavovali strachu z možného neúspěchu. Funguje to tak, že se na chvíli začneme cítit o něco lépe. Ale myšlenky na onu hrozbu se stejně vrátí.

Kdo zvládl začátek, ten úkol dokončí

Jaká je tedy podle odborníků pomoc? Prý je jednoduchá.

„Kdykoli vás čeká nějaký úkol, do kterého se vám příliš nechce, soustřeďte se na to, jak začít. Udělejte první krok. Zkušenosti ukazují, že jakmile člověk začne, obvykle už pokračuje dál,“ vyplynulo z výzkumu Fuschie Siroisové. A další rady nebo metody? Občas jsou dost drsné: „Když se mám učit na významnou zkoušku, vůbec se mi do toho nechce. Podvědomě využívám každé příležitosti, jak se ze studia vytrhnout. Když je nejhůř a už nezbývá skoro žádný čas, vypínám wifi, domovní zvonek, už jsem dokonce shodil jistič a zůstal bez elektřiny, abych si nemohl zapnout televizi, mobil, aby mě nikdo nepřišel rušit a já mohl ležet ve skriptech,“ přiznává se vysokoškolský student Milan Vanderka.

Podobně na to jde řidič z povolání Pavel Matouch z Jihlavy, kterého nedávno čekalo povinné přezkoušení a měl z něj mírné obavy.

„Zaplatil jsem manželce i její kamarádce víkend v Beskydech a zavřel se doma. Kromě biflování jsem nedělal skoro nic jiného a test mi vyšel výborně. kdybych měl vedle sebe ženu, vím, že bych se jí nechal vyrušovat a byl bych nervózní,“ směje se Pavel Matouch.

V anketě Deníku, v níž se Češi přiznávají ke svým neřestem, je právě prokrastinace na druhém místě průběžného hlasování se 20 procenty čtenářů. Momentálně v anketě vede alkohol se 31 procenty hlasů. Připojte i vy své přiznání k tomu, jaká je vaše preferovaná neřest!