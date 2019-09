Na její obsah lze nahlížet z několika úhlů pohledu. Jedním z nich, velmi významným, je bezpečnost bankovních operací. Většina čtenářů se už o tom ostatně dozvěděla, protože banky byly nuceny změnit ke 14. září obchodní podmínky a měly povinnost informovat o změnách i zákazníky.

Rychlejší než blesk

Nicméně zvyšovat bezpečnost finančních operací v současnosti už není možné bez velmi intenzivního zapojení počítačových kontrolních mechanizmů. Chce-te-li bez umělé inteligence.

Taková kontrola totiž musí probíhat během několika tisícin sekundy tak, aby majitel karty nestrávil například při placení u pokladny obchodu celou věčnost. Ruku na srdce, za celou věčnost by-chom v dnešních podmínkách považovali možná už i jednu minutu čekání.

Jako jedna z prvních finančních institucí začala při odhalování možných podvodů při platbách kartou používat společnost Visa. Začátek výzkumu spadá ještě do roku 1993.

Konkrétně jde o využití neuronových sítí, které simulují funkce lidského mozku. Díky technologii tzv. pokročilé autorizace počítač sleduje vzorce více než 500 rizikových atributů. K vyhodnocování pak dochází v součinnosti s konkrétní finanční institucí (tedy která spravuje daný účet), a to je to, co rozhoduje o schválení nebo zamítnutí operace.

Smutný robot

Systém má schopnost identifikovat poctivé transakce, i když je provádějí noví nebo nepravidelní zákazníci, což snižuje pravděpodobnost chybných zamítnutí. Společnost Visa loni zpracovala přes svou síť 127 miliard plateb, odhalených podvodů bylo méně než 0,1 procenta. Suma zachráněných peněz však byla vysoká, až 25 miliard amerických dolarů.

Systém pokročilé autorizace slouží nyní asi osmi tisícům finančních institucí ve 129 zemích světa.

Za jiný příklad využití nejnovější technologií ve finančnictví může posloužit kontrola provozuschopnosti bankomatů. Výběr hotovosti z nich trvá člověku přibližně třicet sekund. Tyto přístroje se ve městech nacházejí prakticky na každém rohu. Aby vše fungovalo jak má, nejméně jednou za půl roku se software bankomatu aktualizuje. Před instalací se však program důkladně prověřuje, zda splňuje požadavky na spolehlivost, funkčnost a bezpečnost. To dělají někdy lidé, někdy automaty.

Specializované programy dodává kromě jiných i švýcarská společnost Abrantix. Ta pro testování běžných operací, jako je vložení karty, zadání kódu PIN nebo odebrání či vložení bankovek využívá robota Yumi z dílen společnosti ABB. Malý pomocník z kovu a plastů dělá všechno tak, jako běžní lidé. Ovšem vybranou hotovost si nemůže ponechat.