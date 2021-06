Jana KonvalinováZdroj: se svolením KooperativaŘídíme se informacemi ministerstva zahraničních věcí a v zemích označených zelenou nebo oranžovou barvou hradíme onemocnění covid-19 z pojištění léčebných výloh.

Při cestách do rizikových zemí, tedy červených a tmavě červených, však doporučujeme sjednat si pojištění „Covid -19“ nebo pojištění „Karanténa“.

První z nich je určeno turistům, kteří se chystají do rizikových zemí, tedy označených zmíněnou červenou barvou, kde pojišťovny nehradí případné koronavirové onemocnění z pojištění léčebných výloh.

Je určené pro pobyty do 30 dní a vybrat si lze variantu „Evropa“ nebo „celý svět“.

Případnou karanténu související s tímto onemocněním pak pojištěné osobě pomůže v místě pobytu zvládnout pojištění „Karanténa“, kryjící nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování a náhradní dopravu do ČR.

Tato rizika se nehradí ze žádného jiného pojištění, proto doporučujeme sjednat si tuto ochranu do všech států světa bez ohledu na barevné označení. Kooperativa pak uhradí osmdesát procent nákladů, které vzniknou v důsledku nařízené karantény, a to až do limitu třicet tisíc korun na osobu.