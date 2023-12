Raiffeisenbank si vytyčila cíl pomáhat při transformaci účetnictví na podmínky 21. století, “Žijeme v době, kdy na ulicích jezdí automaticky řízená auta a Elon Musk plánuje kolonizovat Mars. Účetnictví je však stále v papírovém středověku,” říká Karin Fuentesová, zakladatelka společnosti Digitoo.

Peníze. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Zároveň uvádí na trh pod stejným názvem platformu, která podporuje zavádění umělé inteligence do automatizace účetních procesů. Umělá inteligence rozpozná faktury i účtenky a správně je zařadí. Díky nástroji Digitoo firma ušetří na zpracování účetního dokladu asi tři čtvrtiny nákladů.

Digitoo účetní doklad přečte a přepíše. Kliknutím pak uživatel přenese údaje do účetního systému. Služba umožňuje přijímat faktury v několika formátech a následně automatizuje i proces skenování, včetně zařazování faktur do tabulek či účetních systémů. Umělá inteligence extrahuje údaje z faktur, provádí jednoduché víceúrovňové schvalování, přiřazuje účetní kódy či střediska. Doklady se nahrávají přímo do vybraných systémů, takže úkolem účetního je pouze konečná kontrola.

Umělá inteligence funguje na principu učení, proto se uživatele zeptá na schválení a příště už úkony přiřadí sama. Raiffeisenbank využívá tento systém v zájmu usnadnění práce podnikatelům. Díky průběžnému zasílání dokladů do systému jsou data ve firemním systému viditelné v reálném čase. To umožňuje manažerům mít soustavný přehled o peněžním toku, závazcích a finančním zdraví firmy během pár sekund.

Digitoo pomůže s efektivitou

Jaroslav KravčenkoZdroj: RB„V rozhovorech s majiteli firemních účtů často pozoruji nedostatečnou efektivnost účetnictví. Papírové účetní doklady zabírají místo. Často vytvářejí duplicitní položky a musí se manuálně párovat s transakcemi. Digitoo s tímto problémem pomůže, a to s velikou mírou úspěšnosti. V Raiffeisenbank testujeme spolupráci s našimi partnery vždy jak ve fázi nápadu, tak i ve fázi provozu, což je podle mne klíč k úspěchu,“ říká manažer digitální strategie Raiffeisenbank Jaroslav Kravčenko.

Spolupráce mezi Raiffeisenbank a Digitoo si klade za cíl zjednodušit zastaralé účetní způsoby. Umělá inteligence je i v této oblasti stále běžnější. Z hlediska vynaložené práce jsou podnikoví zákazníci pro banku ti nejnáročnější, proto Raiffeisenbank podporuje nástroj, který zvyšuje efektivnost procesů. Šetří totiž čas i finance.