Budou si podniky napříště už vydávat vlastní peníze a nynější výsada států v tomto ohledu zanikne? Kdo si před krátkou dobou přečetl informaci o tom, že americká internetová společnost Facebook ve spolupráci s několika dalšími subjekty plánuje už příští rok zavedení vlastní virtuální měny (někdy se mluví o další kryptoměně), byl možná překvapený, zvědavý či nadšený. Anebo také zhrozený, pokud šlo o čtenáře z bankovní branže.

Protože představa o tom, že by se Facebook s několika miliardami uživatelů po celém světě stal jakousi globální bankou s rychlým systémem levných plateb bez rozdílu hranic, je pro spojené finančníky tohoto světa něčím jako noční můrou. I pro erár. Najednou by totiž správci státní kasy neviděli komu, kdy, jak a za co občané platí. Logicky se ihned ozvaly hlasy, že taková společnost by musela dostat řádnou bankovní licenci a podléhat příslušné regulaci.

Z dětské hračky vzor

S negativním stanoviskem vůči kryptoměnám okamžitě vystoupil například i guvernér americké centrální banky. Tato reakce vystrašila celý alternativní finanční trh, a hlavně majitele bitcoinů. Nejslavnější kryptoměna světa začala okamžité ztrácet, a zatímco letos dosáhla už i hodnoty 13000 amerických dolarů za jeden bitcoin, brzy klesla na hranici 9000 dolarů. Řekněme si však otevřeně, že bitcoin je ve srovnání s plány Facebooku a spol. neškodnou dětskou hračkou. Minulý týden proti plánu protestovali i ministři financí států G7 v Paříži.

Zatímco bitcoin je skutečně virtuální měnou vydávanou v omezeném množství, záměr amerického internetového obra má i reálné pozadí. O stabilitu „platidla“ by se totiž měl starat koš již existujících měn hospodářsky nejsilnějších zemí světa, včetně eura. Jak bude systém vypadat v praxi, se zatím ovšem neví. Mezi zakladateli však mají být i zástupci akademické sféry, takže o kvalitu teoretického zázemí se ot-cové myšlenky pravděpodobně postarají.

Řím hledá východiska

Shodou okolností téměř současně se nový finanční projekt objevil i nedaleko nás, ve slunné Itálii. V tomto státě se sice platí eurem, jen-že otěže této měny nedrží jak známo římská vláda, nýbrž Evropská centrální banka ve Frankfurtu nad Mohanem. Italové chtějí mít v rukou vlastní finanční nástroj, a tak přišli s projektem zvaným „minibot“. Dle zdůvodnění má jít o formu dluhopisů (jejichž vydávání nic nebrání), ale dle strážců evropské měny se už jedná fak-ticky o finanční kacířství, ba přímo velezradu. Osud minibotu je proto zatím nejistý.