Ukázal to čerstvý průzkum společnosti Bohemia Energy, která nyní přichází s novou službou Elektřina servis.

Problémy se zajištěním elektrikářských služeb se pravděpodobně promítají i do způsobu, jakým domácnosti elektrikáře hledají.

Libor HolubZdroj: BE„Přes 40 procent lidí dá na známé a 22 procent domácích mistrů si potřebnou práci vykoná svépomocí. Jedenáct procent respondentů hledá na internetu,“ shrnuje výsledky průzkumu Libor Holub, obchodní ředitel největšího českého alternativního dodavatele energií, společnosti Bohemia Energy.

Odborník nad zlato

Jenže i když se odborníka podaří sehnat, rodina nemusí mít ještě vyhráno. Ve více než čtvrtině případů totiž řemeslník odvede nekvalitní práci. A nejde jen o to, kvalitního elektrikáře vůbec sehnat, ale také o to, kolik má činit přiměřená odměna.

V hodnotě elektrikářské práce se laici příliš neorientují, což zmínil každý třetí dotazovaný. Skoro pětina účastníků průzkumu měla pocit, že platila příliš mnoho.

Nepřekvapuje proto, že podobné starosti by rádi přenechali jiným.

„Většina lidí by přivítala, kdyby spolehlivého elektrikáře našel přímo dodavatel elektřiny, který by hlídal také cenu odvedené práce. U dvou z pěti lidí by taková služba dokonce ovlivnila výběr dodavatele. Rozhodli jsme se proto vyjít přáním vstříc a uvádíme na trh novou službu Elektřina servis,“ říká Libor Holub.

Pomoc vždy nablízku

V jejím rámci firma nabízí příspěvek na služby elektrikáře, kterého rovněž zajistí. Ty, kteří osvědčeného elektrikáře již mají, pak každý rok potěší příspěvek na jeho práci.

Peníze lze využít na úpravu, opravu či údržbu elektroinstalace nebo na zapojení přístrojů. Bohemia Energy zároveň spustila i monitoring elektrikářských prací v celé republice. Na základě toho je schopna stanovit objektivní cenu práce včetně cestovních nákladů.

„Naším cílem je výhradně spolupráce s kvalitními řemeslníky, a to za odpovídající a spravedlivé ceny,“ ujišťuje Libor Holub.

Firma rovněž převezme na sebe i odpovědnost za případné reklamace.

„Jak bonus čerpat rádi poradíme na bezplatné telefonní lince nebo i e-mailem. Zájemce jej může použít i na služby elektrikáře, kterého si sám vybere,“ upřesňuje Libor Holub.

Pro zákazníky vybraných produktových řad stačí zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 310 310 a požadavek nahlásit. Odborníka pak zajistí operátor. Odběratelé tím ušetři čas a navíc obdrží každý rok jako bonus tři tisíce Kč.Ten lze čerpat jednorázově či postupně, a to na veškeré činnosti od zapojení sporáku přes opravu nebo výměnu světelných zdrojů, jističů i zásuvek, stejně jako na vedení nových kabelů ve zdi až po kompletní revizi elektrického vedení.