Běžný účet. V první řadě je vhodné nechat si finanční rezervu na běžném bankovním účtu. Oceníte ji, pokud se vám třeba rozbije pračka nebo lednice a budete rychle potřebovat peníze na novou. Odpadne tím stres ze shánění peněz na poslední chvíli.

Termínovaný účet. Pokud už na běžném účtu rezervu máte, hodí se myslet do budoucna. Část peněz, o kterých víte, že je nebudete v dohledné době potřebovat, si můžete uložit na pár měsíců až několik let na termínovaný účet. Jeho předností je, že peníze se zde zhodnotí vyšší úrokovou sazbou než na běžném účtu. Ale pokud si je vyberete před uplynutím sjednané doby, hrozí pokuta.

Stavební spoření. V tomto případě se jedná o velmi vděčný finanční produkt, jehož cyklus trvá šest let. Jednoznačnou výhodou je, že stavební spoření stát podporuje částkou až dva tisíce korun ročně. A to už jsou peníze, které na zemi nenajdete.

Zdroj: gsft.cz

Všechny tyto finanční produkty spojuje jedno – jistota, že o vložené peníze nepřijdete. Stará se o to Garanční systém finančního trhu.

„Vklady v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách jsou ze zákona automaticky pojištěny až do výše sto tisíc eur (asi 2,7 milionu korun). Pokud by daná finanční instituce zkrachovala, tak do sedmi pracovních dní dostanou lidé vklady zpět,“ říká ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.