Změna je život. Jedné kategorii turistů rodinám s dětmi dnešním dnem prakticky letní cestovatelská sezona skončila, jiné skupině příslušníkům starší generace zrovna začíná. Září je totiž měsíc, kdy se do světa ve zvýšené míře vydávají i důchodci. Důvody jsou tři.

Bez výskání dětí

Prvním je fakt, že v období po prázdninách ceny zájezdů klesají, a jsou tedy přístupnější i lidem mimo aktivní ekonomický věk. Druhým důvodem jsou přece jen již nižší teploty v obvyklých přímořských letoviscích, takže pobyt pak není ze zdravotního hlediska tak namáhavý jako uprostřed léta. A za třetí důvod lze považovat okolnost, že na plážích ubylo hluku a ruchu, neboť děti sedí ve školních lavicích. A klid, jak známo, si důchodci cení, tlačenice na plážích není nic pro ně.

A místo polehávání na plážích je už i v září a říjnu možná i kombinace s poznávacími zájezdy. „Největší oblibě v naší kanceláři se tradičně těší Středomoří, a zejména Španělsko. Teplé počasí a příjemné klima si zde důchodci užijí nejlépe v podzimních a případně jarních měsících, kdy mohou spojit slunění s poznáváním kulturních památek a přírodních krás,“ uvádí Petra Buchalová z cestovní kanceláře Quality Tours, která se specializuje na cestování starších osob.

Nač je dobré myslet

Jelikož jsou důchodci pro cestovní kanceláře zajímavou skupinou, roste i nabídka specializovaných zájezdů. Je však pochopitelné, že organizátoři musejí přihlédnout i k průměrné výši českých důchodů, která se bohužel zdaleka nemůže srovnávat se západoevropskou úrovní.

Podle Petry Bouchalové by si zájemci o zájezd určený osobám ve věku nad 55 či 60 let měli ohlídat, zda nejde o marketingový trik a opravdu se jedná o cestu sestavenou na míru požadavkům starších cestovatelů: „Jde o výběr cíle, intenzitu programu a nadstandardní dostupnost lékařské péče.“

S ohledem na zdraví

Specifika zájezdů starších osob se projevují také ve výběru cílových zemí. Zatímco rodiny s dětmi jezdí ve vyšším počtu například do Egypta anebo Turecka, nároky a očekávání penzistů nemusejí být v těchto zemích zcela uspokojeny.

Většina účastníků takových specializovaných zájezdů si chce během dne vyrazit na výlet a večer na promenádu či do městečka na slavnosti. V Turecku, Egyptě či Tunisku je však obvykle čekají velké uzavřené areály, kde je vše dělané na míru rodinám s dětmi.

Základním pravidlem je, aby turisté ve vyšším věku nepřeceňovali síly a vybrali si pobyt, který odpovídá jejich zdravotním možnostem. Ne-měli by podcenit ani očkování, hlavně proti žloutence a choleře . To druhé totiž poskytuje ochranu i proti hrozícímu průjmu.

Lze jen doporučit, aby cestovatel trpící jistými zdravotními komplikacemi konzultovat cestu s lékařem.

Rekord 86 let

Vzhledem k fyzickým zákonitostem asi nepřekvapuje, že nejaktivnějšími cestovateli ze starší generace jsou lidé ve věku 60 až 65 let. „Tvoří 89 procent ze všech lidí ve věku nad 60 let, kteří si sjednávají cestovní pojištění. Ob-čas se však vyskytnou i skutečné a obdivuhodné výjimky. Zatím naší nejstarší zákaznicí byla dáma ve věku 86 let, která vyrazila na dva týdny do Thajska,“ poznamenal Zbyněk Laisek z portálu Porovnej24.cz.