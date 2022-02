Trendy, obchod a e-marketing v roce 2022

Martin Hájek

Společnost, služby, firmy a provozy se nám pomalu začínají vracet do normálu. I když otázkou zůstává, co vlastně tím „normálem“ máme na mysli? Svět se změnil a už není (a nebude) jako dříve. Změnily se principy fungování trhu, a především se změnilo myšlení lidí. A to je dobře! Říká se tomu pokrok. Na co se tedy máme připravit v roce 2022 i v letech následujících?

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Pohledem podnikatelů Nové možnosti, nové podmínky a fungování společnosti obecně - též samozřejmě s velkým přispěním mnoha omezení a lockdownů - paradoxně pomohly řadě společností finančně růst. Není tajemstvím, že dlouhodobě nejúspěšnější firmy rostly v posledních dvou letech ještě výrazně více. Z ČR je to například: Alza, Rohlík, Dáme jídlo nebo Zásilkovna. Ze světových firem je řeč o technologických gigantech jako: Amazon, AMD, Google, Facebook nebo streamovací služby typu Netflix. Zrovna poslední dvě jmenované společnosti sice zažívají v současnosti propady ale to je nejspíš jen otázkou času. Po útlumu z přelomu roku a ledna 2022 se začíná firmám opět dařit. To lze vidět mimo jiné akciích předních českých firem, které se opět dostávají do černých čísel (ČEZ, Avast, Erste, KB, Moneta, Kofola a další). Startupy a nové směry Fenomén představují start-upy, které jsou zajímavé jak pro investory, tak pro koncové zákazníky. Jen za loňský rok se finanční objem, točící se kolem českých start-upů, pohyboval okolo 4 miliard korun. Dle údajů start-upových serverů byl v loňském roce téměř 100 % nárůst nových firem (start-upů) než rok předtím. I v covidových letech se tedy velmi dařilo novým podnikatelským subjektům. Největší zájem na trhu je o profese: programátory, technology a obecně IT segment, dále odborníky v oblasti e-commerce, tvůrce firemního obsahu a vývojáře aplikací nebo produktů. Velký boom v posledních dvou letech zažívají též firmy, zaměřené na oblast kryptoměn a DeFi. Online a e-marketing je cesta Online služby a internetové obchody stále rostou. E-shopům v poslední době přibývali zákazníci a musely se potýkat s nedostatkem některého zboží. Vzrostla také konkurence. Výrobní provozy zase měly potíže s materiály. V současnosti vítězí společnosti, které se nebojí inovací, mají pod kontrolou technologie a zároveň umí efektivně fungovat i dobře komunikovat se zákazníkem. Trendem je automatizace a tím není myšlena jen automatizace průmyslová ale především automatizace řídících procesů. I technologické firmy již pochopily, že bez MIS (manažerský systém řízení) se neobejdou. Klíčem je automatizovaný sběr dat a jejich vyhodnocování. To umožní efektivněji a přesněji cílit relevantní reklamu na konkrétní zákazníky. Aby zákazníci našli co hledají Každý, kdo se zabývá online (e-commerce, e-marketing) musí optimalizovat a diverzifikovat své portfolio (služby, produkty). Doba je velice turbulentní a přežijí jen ti, kteří se dokáží rychle přizpůsobit novým podmínkám. Je třeba vyladit své e-shopy, aby byly přehlednější, rychlejší, efektivnější. Zákazníci budou na dané webové stránce pouze tehdy, pokud se snadno zorientují, najdou tam, co hledají a celkově na ně bude rozraní webu působit příjemně. Nesmíme zapomínat ani na to, že nakupování je pro většinu lidí také zábavou. Pokud bude objednávka pro zákazníka jakkoli složitá nebo nepřehledná, půjde jinam. Je třeba myslet především na co nejjednodušší vytvoření objednávky (nejlépe na jedno kliknutí), možnost rychlé úhrady a více možností placení (ihned/online přes platební bránu, převodem, dobírkou). Oblíbenou platební metodou je samozřejmě stále zboží na splátky. Některé pokrokové firmy (například Alza.cz) již nabízí také platbu kryptoměnami v čele s Bitcoinem (BTC), popřípadě dalšími altcoiny. Máte obchod nebo e-shop, zajímavý produkt nebo službu?

Staňte se součástí Nákupního týdne. Obraťte se na manažerku projektu Martinu Bernardovou (martina.bernardova@vlmedia.cz, 775 422 102), která vám se vším pomůže.

Další informace pak najdete na webu nakupy.denik.cz.