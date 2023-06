ANKETA/ Alternativy ke klasickému kouření jsou stále více v oblibě. Jsou mnohem méně škodlivé a zároveň vyjdou levněji.

Když hoří, zabíjí. Klasická cigareta začíná ustupovat alternativám, při jejichž užívání není tabák spalován. Ilustrační foto | Foto: Deník/František Géla

Lidé, kteří občas „ujedou“ na nikotinu, považují svou neřest za potěšení. Ovšem jen do té chvíle, než se stanou na této látce závislými. Uhlídat si hranici je ještě těžší než třeba u alkoholu – stačí málo a můžete mít zaděláno na problém.

Nikotin nezabíjí

Zdroj: DeníkCo je vlastně nikotin? Pyridinový alkaloid, který je obsažený v tabáku, je prudký jed, který má v malém množství stimulační a uvolňující účinky.

Také zvyšuje krevní tlak, zrychluje činnost srdce, stahuje cévy, zvyšuje obsah mastných kyselin v krvi, blokuje syntézu estrogenu. Nikotin je látka, která láká uživatele k návyku, ale není to zabiják. Ten se skrývá ve způsobu užívání.

„Nikotin jako takový prakticky není nebezpečný, i když na něm vzniká závislost. Platí, že lidé kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli dehtu z cigaretového kouře.

Ze způsobů užívání nikotinu je zcela určitě nejnebezpečnější kouření, tedy vdechování spalovaného tabáku, které je příčinou rakoviny, srdečně-cévních nebo plicních onemocnění.

Jiné způsoby užívání nikotinu, kdy je vdechována směs, která nevzniká hořením, nebo kdy je nikotin užíván perorálně s pomocí žvýkacího tabáku, sáčků, pastilek, žvýkaček a podobně jsou mnohem méně škodlivé.

Tyto alternativy také pomáhají lidem přestat kouřit,“ vysvětluje vědecký poradce Národního drogového koordinátora Viktor Mravčík, který je zároveň ředitelem pro výzkum a inovace ve Společnosti Podané ruce a odborným ředitelem think-tanku Racionální politiky závislostí.

Alternativní způsoby

Moderní kouření má proto paradoxní podobu: už to není kouření, i když se mu tak stále většinou říká. Nejrozšířenějšími novinkami jsou dnes zahřívaný tabák, elektronické cigarety a nikotinové sáčky. Všechny tyto alternativy prokazatelně produkují méně škodlivin než cigarety, v případě nikotinových sáčků pak úplně odpadá inhalace do plic.

Role státu je důležitá

A jak ke změně vnímání zdravotního nebezpečí spojeného s různými formami užívání nikotinu přistupuje stát? Co se týká ceny výrobků, vlády evropských zemí dávají najevo, že situaci vnímají a nižší spotřební daní na alternativy ve srovnání s vysokou daní u hořících cigaret se snaží chování chování kuřáků ovlivňovat.

Užívání alternativ je tak vyjde levněji, než kouření cigaret. Názorný je příklad ze Švédska, které je v řešení této otázky v Evropě nejdál: snahou Švédů je vytvoření společnosti bez kouře, mají proto velmi kladný přístup k alternativním výrobkům zejména díky tradičnímu švédskému tabáku snus, který se vkládá do úst.

Výše spotřební daně v zemi Tre kronor uznává takzvaný koncept sníženého rizika, který se zaměřuje na snižování či minimalizaci poškození drogami u závislých uživatelů. Klasické cigarety jsou proto zdaněny nejvíce, oproti tomu zdravotně méně škodlivé alternativy stát zatěžuje mnohem mírnější daní. Ve Švédsku proto nejrychleji z celé Evropy klesl počet kuřáků, zatímco v 80. letech to bylo kolem 40 % populace, dnes je to zhruba 5 % a Švédsko má tak dlouhodobě nejnižší počet onemocnění přičítaný právě cigaretám.

Jak upozorňuje Viktor Mravčík, spotřební daně jsou užitečným a doporučovaným nástrojem také v oblasti veřejného zdraví. „Závislostní produkty by měly být daňově zatíženy tak, aby pro uživatele nejdražší byly ty nejškodlivější produkty. Lidé by měli být motivováni také ekonomicky, aby užívali méně rizikové alternativy. Je to jednoduchý princip, který je prospěšný zdravotně i rozpočtově.“

K tématu se vyjádřil nedávno na svém twitterovém účtu také Marián Hajdůch, ředitel Institutu molekulární a translační medicíny, který kritizoval plánovaný vysoký nárůst daně u nejméně škodlivých forem nikotinu, tedy zahřívaného tabáku a elektronických cigaret navrhovaný nyní českou vládou.

Jak uvedl, „Zvrátí to příznivý trend poklesu výskytu chorob spojených s kouřením, například rakoviny plic , který od doby jejich zavedení na trh pozorujeme. Zbytečně onemocní a zemře více lidí a to i v produktivním věku a ještě to bude stát více peněz.“

Nepřežeňme to

Může nás však cena a tedy i podstatná výše spotřební daně od užívání nikotinu skutečně odradit, demotivovat? „Vysoké demotivační sazby také znamenají vyšší ziskovou marži, a tedy pobídku pro

černý trh, kde se daně neplatí. Takže bych byl s ostrou demotivací opatrný a spíše se snažil balancovat výši sazeb tak, že bych výše zatěžoval výrobky s vyšším rizikem. U tabáku jsou to spalované cigarety a řezaný tabák. Je dobře, že vláda to má v programovém prohlášení,“ vysvětluje ekonom Aleš Rod, člen Národní ekonomické rady vlády.

Nikotin u nás užívá každý čtvrtý

Kuřáků podle posledních údajů Státního zdravotního ústavu v České republice stále ubývá, a to hlavně mezi mladými lidmi. Aktuálně u nás kouří téměř čtvrtina populace starší patnácti let – přesně je to 24 procent obyvatel v této věkové kategorii. Z toho je 31 procent mužů a 19 procent žen. Ubývá kuřáků klasických cigaret ve prospěch méně rizikových alternativ. Podle dosavadních výsledků ankety Deníku je užívání nikotinu naší druhou nejrozšířenější neřestí.