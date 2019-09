V Ostravě v sobotu skončila Sametová jízda Komerční banky

Nebylo to úplně jako na Tour de France, ale o všechny cyklisty jsme se postarali jak to jen šlo. Těmito slovy odpověděl ředitel pobočky Komerční banky na Mariánských Horách Daniel Kubina na otázku, jakého přivítání se dostalo účastníkům cyklistické Sametové jízdy, kteří v sobotu dorazili do ostravského cíle. Dojezd této třídenní akce byl totiž před zmíněnou pobočkou.

Ředitel pobočky KB v Ostravě – Mariánských Horách Daniel Kubina, který vítal účastníky Sametové jízdy v cíli | Foto: Deník/Pavel Netolička

Jak jste hodnotil výkon účastníků?

Dávám klobouk dolů. Ve třech dnech ujeli 330 kilometrů s převýšením dva a půl kilometru, z toho největší část připadla na poslední etapu.



Máte i sami – jako pobočka – projekty v rámci společenské odpovědnosti?

Aktivně se zapojujeme do všech charitativních projektů Komerční banky a bylo pro nás ctí, že cíl Sametové jízdy, kterou si připomínáme 30 let od událostí roku 1989, byl u nás. Ostatně, k výtěžku z této jízdy, což je asi čtvrt milionů korun, přispěli i naši zaměstnanci. Peníze půjdou pro Nadaci KB Jistota.



Lidé dorazili v sobotu na kole a byl volný den. Co však, když přijdou v pracovní den a už jako zákazníci?

Najdou u nás všechny služby, které lze od banky očekávat. Zcela konkrétně zmíním, že pokud si u nás vezmou do konce září hypotéku, získají velmi atraktivní úrokovou sazbu. Navíc mohou využít třicetiprocentní slevu na pojištění nemovitosti u Komerční pojišťovny.



Je činnost pracoviště, které řídíte, v něčem specifická?

Nacházíme se na zajímavém místě, a to přímo v centru Mariánského náměstí. V okolí máme zákazníky jak z řad občanů, tak podnikatelů. Všichni mají možnost využít široké spektrum našich služeb, navíc v příjemném prostředí s rodinnou atmosféru.



Dnes začíná školní rok. Připravili jste při této příležitosti novinky pro děti?

Kromě toho, že nabízíme řadu produktů pro děti i studenty, věnujeme se také zvy-šování finanční gramotnosti mládeže. Konkrétně uvedu studentskou vzdělávací akci Global Money Week, Ekonomickou olympiádu a různé grantové programy Nadace KB Jistota.



Autor: Jozef Gáfrik