Abyste měli jistotu, že o úspory nepřijdete, je vhodné vložit je do těch finančních institucí, na které se pojištění vkladu – až do výše sto tisíc eur – vztahuje.

„A to proto, že virtuální měny, jako třeba Bitcoin nebo Ethereum, nejsou považovány za klasické peníze. Nenacházejí se ani v kurzovním lístku České národní banky, stejně tak, jako tam není kurz zlata či stříbra. Tyto měny se u nás považují za komoditu a nepodléhají regulaci ČNB,“ uvádí ředitelka GSFT Renáta Kadlecová.

Některé virtuální banky však podnikají na základě licence pro vydavatele elektronických peněz. To se do nedávné doby týkalo např. populárního Revolutu, který v ČR poskytoval služby na základě litevské licence pro vydavatele elektronických peněz.

Renáta KadlecováZdroj: gsft.cz„Obecně platí, že vklady jsou pojištěny vždy v sídle banky, tj. v zemi, kde banka získala licenci. V případě výplaty náhrad by se vkladatel musel obrátit na tamní systém pojištění vkladů,“ říká ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách jsou pojištěny ze zákona. Jak je to však v případě tzv. virtuálních bank nebo nyní stále oblíbenějších kryptoměn?

