Ke konci loňského roku si na důchod v penzijním připojištění (v tzv. transformovaných fondech) spořilo více než 2,75 milionu občanů. Ti vsázejí na garantovanou jistotu nezáporného zhodnocení a jsou důkazem toho, že většina Čechů preferuje konzervativní formu spoření na důchod. Velká část jich však možná jen neví, proč stávající smlouvu převést raději na doplňkové penzijní spoření. Kdo by měl v transformovaném fondu zůstat a kdo přejít?

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zdroj: KBPřejít do doplňkového penzijního spoření může být zajímavé zejména pro lidi, kteří jsou nespokojeni s výší zhodnocování v penzijním připojištění a kteří mají před sebou dostatečný časový horizont před odchodem do důchodu, například deset let a více. Dalším důvodem, proč přejít, může být potřeba čerpat tzv. předdůchod a s ním využít i možnost odejít do penze až o pět let dříve.

Výhody předdůchodu

„Výhodou předdůchodu je i skutečnost, že během jeho čerpání platí za vás zdravotní pojištění stát a že z hlediska důchodového pojištění je předdůchod dobou vyloučenou, takže neovlivňuje osobní vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu. A navíc, pokud v rámci spoření máte na účtu i příspěvky zaměstnavatele, přechodem do doplňkového penzijního spoření se vyhnete srážkové dani z těchto příspěvků, pokud si necháte prostředky vyplácet postupně, minimálně po dobu tří let,“ říká Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti.

Při případném přechodu zástupci KBPS na základě vyplnění investičního dotazníku zájemci navrhnou strategii spoření na míru, nebo si klient prostředky případně rozloží do jednotlivých fondů dle vlastního uvážení. Nabídka uspokojí jak odvážnější, tak konzervativnější investory.

Kde hledat radu

“Pokud se u stávajícího penzijního připojištění už blížíte k nároku na výběr či k důchodovému věku a zároveň se chcete vyhnout riziku kolísání hodnoty investice, může být pro vás lepší v penzijním připojištění zůstat,“ radí Jana Petrovská. Dodává, že penzijní připojištění by si měli ponechat i ti, kteří chtějí v blízké době čerpat výsluhovou penzi, tedy kteří si chtějí vybrat až polovinu naspořených peněz, včetně státních příspěvků (což je možné po patnácti letech) a pokračovat dále ve spoření. Neuděláte však podle ní chybu, když se ještě předtím v pobočce KB poradíte s finančním poradcem. Případně lze využít i aplikaci KB Mobilní banka. Více na webu.