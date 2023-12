V souvislosti se schvalovanými vládními změnami v oblasti penzijního spoření jsou častým předmětem diskusí státní příspěvky. Ty však nejsou jedinou výhodou této formy spoření na stáří, a tak účastníci spoření často nevyužijí všech možností, které penzijní spoření poskytuje.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Nad rámec státních příspěvků a dalších benefitů, jako jsou daňové zvýhodnění nebo příspěvek zaměstnavatele, lze využít i tzv. předdůchod. Ten nyní nabývá na významu v souvislosti se zkrácením možné doby pro odchod do předčasného důchodu z pěti na tři roky.

Stávající smlouvy raději nerušte

„Hlavní výhodou předdůchodu vybíraného z penzijního spoření je, že během jeho čerpání za vás platí zdravotní pojištění stát a z hlediska důchodového pojištění je předdůchod dobou vyloučenou, takže neovlivňuje osobní vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu. Pokud máte navíc v rámci spoření na účtu i příspěvky zaměstnavatele, vyhnete se nutnému zdanění těchto příspěvků,“ říká Michala Gaislerová, specialistka podpory a strategie produktu KB Penzijní společnosti.

Pokud již spoříte, pak nejlepším způsobem, jak si zachovat maximum výhod, je stávající smlouvu nerušit a ve spoření pokračovat. To platí i v případě, že jste již dosáhli na výplatu prostředků, jelikož i tato forma spoření nabízí zajímavé možnosti zhodnocení.

Využijte dny zbývající do konce roku

V KB Penzijní společnosti nabízíme jedinečné investiční řešení, díky kterému si zájemce může nastavit individuální rozložení úspor do jednotlivých typů fondů, a to nejen s ohledem na očekávaný výnos, ale i na ochotu tolerovat výkyvy hodnoty investice v čase.

„Pro klienty, kteří hledají zajímavé zhodnocení a zároveň nechtějí příliš riskovat, je vhodný náš peněžní účastnický fond. Ten vloni zhodnotil vklady účastníků o 5,3 procenta a z hlediska dvanáctiměsíční výkonnosti se tak stal nejvýkonnějším na trhu penzijního spoření – a pokud se naplní očekávání, mohl by přinést zajímavý výnos i letos,“ dodává Michala Gaislerová.

Pokud chcete stihnout založit penzijního spoření ještě za stávajících podmínek, kdy k výběru stačí spořit pět let, je potřeba uzavřít smlouvu nejpozději do 31. prosince.

V souvislosti se vstupem do Nové éry bankovnictví KB rozšířila KB Penzijní společnost do stejného data, tedy do 31. prosince 2023, možnost získat bonus tisíc korun i pro ty, kteří uzavřou smlouvu prostřednictvím aplikace KB Mobilní banka, případně aplikace KB+.

Více na www.kbps.cz nebo v pobočkách Komerční banky.

Zdroj: KB